Confira a data e programação da 26ª edição da Festa do Cavala de Ravena

A 26ª edição da tradicional Festa do Cavalo de Ravena será realizada nos dias 15, 16 e 17 de maio, no Parque de Exposições de Ravena, na rua Arlindo Ferreira Pinto, s/n, próximo ao Campo Municipal, em Sabará. O evento promete reunir moradores e visitantes em torno da cultura rural, da música sertaneja e do tradicional concurso de marcha.

Programação:

A programação começa na sexta-feira (15), com entrada gratuita e shows de Marcelinho de Lima e Chama Chuva. No sábado (16), o acesso será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Na data, o público poderá acompanhar as apresentações das duplas Hugo e Thiago e João Moreno e Mariano. No domingo (17), a programação se encerra com o grande concurso de marcha, também com entrada gratuita.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

É proibido a entrada de:

Garrafas e utensílios de vidro;

Coolers, caixas térmicas ou similares;

Objetos cortantes ou perfurantes, arma de fogo ou armas brancas (inclusive ferramentas de uso rural);

Comércio de Ambulantes, som automotivo ou equipamentos sonoros similares;

Substâncias ilícitas ou qualquer item proibido por lei.

O evento tem apoio da Prefeitura de Sabará.