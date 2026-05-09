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Confira a data e programação da 26ª edição da Festa do Cavala de Ravena

Festa terá três dias de programação com shows para todos os gostos

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Redação
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Repórter
09/05/2026 10:53

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Programação Festa do Cavalo de Ravena
Programação Festa do Cavalo de Ravena crédito: Prefeitura de Sabará/Divulgação

A 26ª edição da tradicional Festa do Cavalo de Ravena será realizada nos dias 15, 16 e 17 de maio, no Parque de Exposições de Ravena, na rua Arlindo Ferreira Pinto, s/n, próximo ao Campo Municipal, em Sabará. O evento promete reunir moradores e visitantes em torno da cultura rural, da música sertaneja e do tradicional concurso de marcha.

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Programação:

A programação começa na sexta-feira (15), com entrada gratuita e shows de Marcelinho de Lima e Chama Chuva. No sábado (16), o acesso será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Na data, o público poderá acompanhar as apresentações das duplas Hugo e Thiago e João Moreno e Mariano. No domingo (17), a programação se encerra com o grande concurso de marcha, também com entrada gratuita.

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É proibido a entrada de:

  • Garrafas e utensílios de vidro;
  • Coolers, caixas térmicas ou similares;
  • Objetos cortantes ou perfurantes, arma de fogo ou armas brancas (inclusive ferramentas de uso rural);
  • Comércio de Ambulantes, som automotivo ou equipamentos sonoros similares;
  • Substâncias ilícitas ou qualquer item proibido por lei.

O evento tem apoio da Prefeitura de Sabará.

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