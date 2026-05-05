86 bairros de Sabará podem ficar sem água após animal cair em adutora

A queda de um animal em uma adutora do Sistema Rio das Velhas deixar diversos bairros de Belo Horizonte e Região Metropolitana, inclusive da cidade de Sabará, sem água a partir desta terça-feira (5). Em nota, a Copasa informa que recebeu relatos de que o animal seria uma égua que teria acessado a tubulação.

Segundo a companhia, equipes seguem trabalhando ininterruptamente na inspeção da adutora para localizar e realizar a retirada do animal.

"Para garantir a precisão da varredura na rede de 2,4 metros de diâmetro, a Copasa está utilizando recursos tecnológicos avançados, incluindo drones e equipamentos de inspeção robótica, que permitem a análise interna detalhada em pontos de difícil acesso", diz o comunicado.

A Estação de Tratamento de Água (ETA) segue em prontidão e será reativada assim que a vistoria for concluída com segurança técnica e sanitária.

A companhia orienta a população a fazer uso consciente da água enquanto durarem os trabalhos e informa que novas atualizações serão divulgadas conforme o avanço das equipes em campo.

Os bairros que podem ser impactados são:

Sabará:

Adelmolândia, Adelmolândia II, Águas Férreas, Alto Bela Vista, Alto Boa Vista, Alto do Cabral, Alto do Fidalgo, Alto Vila São José, Alvorada, Amélia Moreira, Ana Lúcia, Arraial Velho, Borba Gato, Borges, Cabral, Caieira, Campinas, Centro, Condomínio Eugênie Scharle, Condomínio Jardim dos Borges, Conjunto Habitacional Morada da Serra, Córrego da Ilha, Distrito Industrial Operador Raimundo Fantini, Distrito Industrial Simão da Cunha, Esplanada, Fogo Apagou, Gaia, Galego, General Carneiro, Granja de Freitas, Itacolomi, Jardim Castanheira, Mangabeiras, Mangueiras Nossa Senhora de Fátima, Marzagão, Morro da Cruz, Morro São Francisco, Mundo Velho, Nações Unidas, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Ó, Nova Vista, Novo Alvorada, Novo Alvorada Barraginha, Novo Horizonte, Novo Santa Inês, Paciência, Padre Chiquinho, Praia dos Bandeirantes, Rio Negro, Rosário, Rosário II, Rosário III, Rosário III Itacolomi, Rosário III Vila dos Coqueiros, Santana, Santo Antônio, Santo Antônio de Roças Grandes, Serranos, Siderúrgica, Sobradinho, Terra Santa, Valparaíso, Valparaíso II, Várzea do Moinho, Vila Bom Retiro, Vila do Triângulo, Vila dos Coqueiros, Vila Esperança, Vila Eugênio Rossi, Vila Francisco de Moura, Vila Mangueiras, Vila Michel, Vila Rica, Vila Santa Cruz, Vila Santa Rita, Vila Santo Antônio de Pádua, Vila São José, Vila São Sebastião, Villa Real e Vitória.

Belo Horizonte:

Aaron Reis, Acaiaca, Aeroporto, Alípio de Melo, Alpes, Alto Barroca, Alto Vera Cruz, Álvaro Camargos, Ambrosina, Ana Lúcia, Anchieta, Andiroba, Antônio Ribeiro de Abreu, Aparecida, Aparecida Sétima Seção, Apiá, Apolônia, Bacurau, Baleia, Bandeirantes, Barão Homem de Melo I, Barão Homem de Melo III, Barão Homem de Melo IV, Barro Preto, Barroca, Beija-Flor, Beira Linha, Bela Vitória, Belém, Belmonte, Betânia, Biquinhas, Boa Esperança, Boa União I, Boa União II, Boa Viagem, Boa Vista, Bom Jesus, Bonfim, Braúnas, Buritis, Cachoeirinha, Caetano Furquim, Caiçara Adelaide, Caiçaras, Calafate, Campo Alegre, Camponesa III, Campus da UFMG, Canaã, Canadá, Candelária, Capitão Eduardo, Carlos Prates, Carmo, Casa Branca, Castelo, Cenáculo, Centro, Céu Azul, Chácara Leonina, Cidade Jardim, Cidade Jardim Taquaril, Cidade Nova, Cinquentenário, Colégio Batista, Concórdia, Cônego Pinheiro, Cônego Pinheiro A, Conjunto Habitacional Lagoa, Conjunto Betânia, Conjunto Capitão Eduardo, Conjunto Celso Machado, Conjunto Floramar, Conjunto Jardim Filadélfia, Conjunto Lagoa, Conjunto Minascaixa, Conjunto Paulo VI, Conjunto Providência, Conjunto Santa Maria, Conjunto Serra Verde, Conjunto Taquaril, Copacabana, Coqueiros, Coração de Jesus, Cruzeiro, da Graça, das Indústrias I, Dom Bosco, Dom Joaquim, Dom Silvério, Dona Clara, Engenho Nogueira, Ermelinda, Esperança Granja, Esplanada, Estoril, Estrela, Estrela do Oriente, Etelvina Carneiro, Europa, Eymard, Fazendinha, Fernão Dias, Flamengo, Floramar, Floresta, Frei Leopoldo, Funcionários, Gameleira, Garças, Glória, Goiânia, Grajaú, Granja de Freitas, Granja Werneck, Grota, Grotinha, Guanabara, Guarani, Guaratã, Gutierrez, Havaí, Heliópolis, Horto, Horto Florestal, Inconfidência, Indaiá, Ipê, Ipiranga, Itapoã, Itatiaia, Jaqueline, Jaraguá, Jardim América, Jardim Atlântico, Jardim dos Comerciários, Jardim Felicidade, Jardim Getsêmani, Jardim Guanabara, Jardim Leblon, Jardim Montanhês, Jardim São José, Jardim Vitória, João Alfredo, Jonas Veiga, Juliana, Lagoa, Lagoinha, Lagoinha Leblon, Lajedo, Laranjeiras, Leonina, Letícia, Liberdade, Lourdes, Luxemburgo, Madri, Mala e Cuia, Manacás, Mantiqueira, Marajó, Marçola, Maria Goretti, Maria Helena, Maria Teresa, Maria Virgínia, Mariano de Abreu, Mariquinhas, Marmiteiros, Minas Caixa, Minaslândia, Mirante, Mirtes, Monsenhor Messias, Monte Azul, Montes Claros, Morro das Pedras, Morro dos Macacos, Nazaré, Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Rosário, Nova América, Nova Cachoeirinha, Nova Esperança, Nova Floresta, Nova Gameleira, Nova Granada, Nova Suíça, Nova Vista, Nova York, Novo Aarão Reis, Novo Glória, Novo Lajedo, Novo São Lucas, Novo Tupi, Ouro Minas, Ouro Preto, Padre Eustáquio, Palmares, Palmeiras, Pantanal, Paquetá, Paraíso, Parque Copacabana, Parque São José, Parque São Pedro, Paulo VI, Pedreira Prado Lopes, Penha, Pindorama, Pindura Saia, Pirajá, Piratininga (VN), Pirineus, Planalto, Pompeia, Pousada Santo Antônio, Prado, Primeiro de Maio, Providência, Renascença, Ribeiro de Abreu, Rio Branco, Rosa Leão, Sagrada Família, Salgado Filho, Santa Amélia, Santa Branca, Santa Cruz, Santa Efigênia, Santa Inês, Santa Lúcia, Santa Mônica, Santa Rosa, Santa Sofia, Santa Tereza, Santa Terezinha, Santana do Cafezal, Santo Agostinho, Santo André, Santo Antônio, São Benedito, São Bento, São Bernardo, São Cristóvão, São Francisco, São Francisco das Chagas, São Gabriel, São Geraldo, São Gonçalo, São João Batista, São João Batista (VN), São Jorge I, São Jorge II, São Jorge III, São José, São Lucas, São Luiz, São Marcos, São Paulo, São Pedro, São Salvador, São Sebastião, São Tomás, São Vicente, Satélite, Saudade, Savassi, Senhor dos Passos, Serra, Serra Verde, Serrano, Sesc, Silveira, Sion, Solimões, Suzana, Taquaril, Tiradentes, Três Marias, Trevo, Tupi A, Tupi B, União, Universitário, Universo, Urca, Várzea da Palma, Venda Nova, Vera Cruz, Vila Aeroporto, Vila Aeroporto Jaraguá, Vila Antena, Vila Bandeirantes, Vila Boa Vista, Vila Cachoeirinha, Vila Calafate, Vila Califórnia, Vila Canto do Sabiá, Vila Clóris, Vila Copacabana, Vila da Amizade, Vila da Área, Vila da Paz, Vila de Sá, Vila Dias, Vila do Pombal, Vila dos Anjos, Vila Esplanada, Vila Inestan, Vila Ipiranga, Vila Jardim Leblon, Vila Jardim São José, Vila Maloca, Vila Mantiqueira, Vila Maria, Vila Minaslândia, Vila Nossa Senhora Aparecida, Vila Nossa Senhora do Rosário, Vila Nova, Vila Nova Cachoeirinha I, Vila Nova Cachoeirinha II, Vila Nova Cachoeirinha IV, Vila Novo São Lucas, Vila Ouro Minas, Vila Paquetá, Vila Paraíso, Vila Paris, Vila Piratininga Venda Nova, Vila Primeiro de Maio, Vila Real II, Vila Rica, Vila Santa Mônica, Vila Santa Rosa, Vila Santo Antônio, Vila Santo Antônio Barroquinha, Vila São Dimas, Vila São Domingos, Vila São Francisco, Vila São Gabriel, Vila São Geraldo, Vila São João Batista, Vila São Paulo, Vila São Rafael, Vila Satélite, Vila Sesc, Vila Sumaré, Vila Sumaré (BA), Vila Suzana I, Vila Suzana II, Vila Tiradentes, Vila União, Vila Vera Cruz I, Vila Vera Cruz II, Vista Alegre, Vista do Sol, Vitória, Vitória Granja, Xodó-Marize, Zilah Spósito.

Contagem:

Jardim Pérola, Parque Novo Progresso, Parque Recreio.

Nova Lima:

Alto das Quintas, Alto do Gaia, Alvorada, Antônio Horta, Areião do Matadouro, Barra do Céu, Bela Fama, Bela Vista, Boa Vista, Bom Jardim, Bonfim, Bosque Residencial Jambreiro, Cabeceiras, Campo do Pires, Canto da Mata II, Cariocas, Cascalho, Centro, Chácara Bom Retiro, Chácara dos Cristais, Chácara Silveira Ramos, Conjunto Habitacional Paulo Gaetani, Cristais, Cristais Curitiba, Cristais II, Cruzeiro, Fazenda do Benito, Galo Novo, Galo Velho, Honório Bicalho, Ipê, Ipê da Serra, Jardim Canadá, Jardim das Américas, Jardim Serrano, José de Almeida, Le Cottage, Matadouro, Matozinhos, Mina d’Água, Mina d’Água de Baixo, Mingu, Mirante da Mata, Nossa Senhora de Fátima, Olaria, Oswaldo Barbosa Pena II, Ouro Velho Mansões, Parque Aurilândia, Parque Santo Antônio, Pasto da Balança, Pau Pombo, Quintas, Quintas do Sol, Quintas II, Resende, Residencial Sul, Residencial Vale das Araras, Retiro, Rosário, Santa Rita, Silicóticos, Solar de Santa Rita, Vale da Esperança, Vale do Sol, Vale dos Cristais, Vila Aparecida, Vila Industrial I, Vila Industrial II, Vila Ipê Amarelo, Vila Lacerda, Vila Madeira, Vila Maria do Carmo, Vila Marize, Vila Monte Castelo, Vila Nova Betânia, Vila Nova Suíça, Vila Odete, Vila Operária, Vila Padre Valeriano, Vila Passos, Vila São José Primeira Seção, Vila São José Segunda Seção, Vila São José Terceira Seção, Vila São Luiz, Village Royale, Ville de Montagne.

Raposos:

Água Limpa, Barracão Amarelo, Bela Vista, Boa Vista, Centro, Galo Velho, Margem da Linha, Matadouro, Morro das Bicas, Novo Horizonte, Ponte de Ferro, Quintas da Mata, Recanto Feliz, São Domingos, São Judas Tadeu, Tocantins, Varela, Várzea do Sítio, Vila Bela, Vila Vitória.

Ribeirão das Neves:

Adriana, Atalaia, Belo Vale, Botafogo, Canoas, Centro de Areias, Cerejeira, Céu Anil, Cristais, Cruzeiro, Delma, Eliane, Elizabeth, Esperança, Evereste, Fazenda Misongue, Felixlândia, Flamengo, Fortaleza, Girassol, Granjas Primavera, Guadalajara, Havaí, Itapoã, Jardim de Alá 1ª Seção, Jardim de Alá 3ª Seção, Jardim Florença, Jardim Primavera, Jardim São Judas Tadeu, Kátia, Labanca, Lagoa, Laredo, Lidice, Maracanã, Maria Helena, Menezes, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora de Fátima, Novo América, Núcleo Tradicional, Paraíso das Piabas, Pedra Branca, Penha, Santa Branca, Santa Fé, Santa Izabel, São Januário, São João de Deus, São José, São Miguel Arcanjo, Sônia, Toni, Tropical, Tropical II, Urca, Vera Lúcia, Viena, Vila Braúna, Vila Eduarda, Vila Esplanada, Vila Papine.

Santa Luzia:

Adeodato, Alto da Maravilha, Asteca, Bagaço, Baronesa, Barreiro do Amaral, Bela Vista, Belo Vale, Bicas, Bom Destino, Bom Jesus, Bonanza, Camelos, Capitão Eduardo, Castanheira, Centro, Chácaras Gervásio Lara, Chácaras Recanto Flamboyant, Chácaras Santa Inês, Colorado, Condomínio Estâncias dos Lagos, Condomínio Recanto da Mata, Condomínio Recanto do Luar, Condomínio Retiro do Recreio, Conjunto Habitacional Carreira Comprida, Córrego Frio, Córrego Tenente, Cristina, Distrito Industrial Simão da Cunha, Dona Rosarinha, Duquesa I, Duquesa II, Esplanada, Fazendinha do Barão, Fecho, Frimisa, Gameleira, Gameleira II, Idulipe, Imperial, Industrial Americano, Jaqueline, Kennedy, Liberdade, Londrina, Luxemburgo, Maria Adélia, Maria Antonieta, Mata dos Ipês, Mirante do Barão, Monte Carlo, Morada do Rio, Moreira, Nossa Senhora das Graças,Nossa Senhora do Carmo, Nova Conquista, Nova Esperança, Novo Centro, Padre Miguel, Parque Boa Esperança, Parque Nova Esperança, Pérola Negra, Petrópolis I, Petrópolis II, Pinhões, Ponte Grande, Ponte Pequena, Pousada Del Rey, Quarenta e Dois, Rio das Velhas, Santa Helena, Santa Matilde, Santa Mônica, São Benedito, São Cosme, São Cosme de Cima, São Francisco, São Geraldo, São João Batista, Sítio Esparra, Vale das Acácias, Vale dos Coqueiros, Vila das Mansões, Vila Íris, Vila Olga, Vila Parnaso, Vila Santa Rita de Cássia, Vila Santo Antônio, Vila São Mateus, Vila União.

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Vespasiano:

Gávea, Gávea II, Imperial, Parque Jardim Maria José, Pouso Alegre, Santa Clara, São Damião, Vila Esportiva.