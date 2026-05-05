Prefeitura de Sabará abre mais de 100 vagas de estágio para universitários

A Prefeitura de Sabará está com mais de 100 vagas de estágio abertas para estudantes do ensino superior em diversas áreas de formação. A iniciativa tem como objetivo proporcionar experiência prática aos universitários, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento dos serviços públicos municipais.

As inscrições seguem abertas e devem ser realizadas exclusivamente por meio de formulário online (Clique Aqui).

As vagas são destinadas a estudantes dos períodos finais das instituições de ensino conveniadas com o município. Conforme previsto em edital, terão prioridade na seleção candidatos residentes em Sabará/MG.

Estudantes de cidades vizinhas poderão ser considerados apenas em caso de vagas remanescentes. A prefeitura ressalta que, antes de concluir a inscrição, é fundamental que o candidato verifique se sua instituição de ensino integra a lista de conveniadas.

O estágio possui carga horária de 20 horas semanais (4 horas diárias), com bolsa-auxílio no valor de R$ 719,00. As atividades serão desenvolvidas de forma presencial, nas secretarias da Prefeitura de Sabará.

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Podem se candidatar estudantes dos cursos de:

• Administração

• Arquitetura

• Biomedicina

• Ciências Agrárias e Meio Ambiente

• Ciências Contábeis

• Direito

• Educação Física

• Enfermagem

• Engenharia Ambiental

• Engenharia Civil

• Engenharia de Produção

• Fisioterapia

• Gestão de Serviços em Saúde

• Gestão Pública

• Jornalismo

• Medicina Veterinária

• Medicina

• Logística

• Nutrição

• Odontologia

• Pedagogia

• Psicologia

• Publicidade e Propaganda

• Serviço Social

• Sistemas de Informação

• Técnico em Edificações

• Turismo e áreas correlatas