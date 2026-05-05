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Prefeitura de Sabará abre mais de 100 vagas de estágio para universitários

O estágio possui carga horária de 20 horas semanais e bolsa-auxílio no valor de R$ 719,00

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Redação
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Repórter
05/05/2026 18:23

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atividades serão desenvolvidas de forma presencial
atividades serão desenvolvidas de forma presencial crédito: Freepik/Divulgação

A Prefeitura de Sabará está com mais de 100 vagas de estágio abertas para estudantes do ensino superior em diversas áreas de formação. A iniciativa tem como objetivo proporcionar experiência prática aos universitários, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento dos serviços públicos municipais.

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As inscrições seguem abertas e devem ser realizadas exclusivamente por meio de formulário online (Clique Aqui).

As vagas são destinadas a estudantes dos períodos finais das instituições de ensino conveniadas com o município. Conforme previsto em edital, terão prioridade na seleção candidatos residentes em Sabará/MG.

Estudantes de cidades vizinhas poderão ser considerados apenas em caso de vagas remanescentes. A prefeitura ressalta que, antes de concluir a inscrição, é fundamental que o candidato verifique se sua instituição de ensino integra a lista de conveniadas.

O estágio possui carga horária de 20 horas semanais (4 horas diárias), com bolsa-auxílio no valor de R$ 719,00. As atividades serão desenvolvidas de forma presencial, nas secretarias da Prefeitura de Sabará.

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Podem se candidatar estudantes dos cursos de:
• Administração
• Arquitetura
• Biomedicina
• Ciências Agrárias e Meio Ambiente
• Ciências Contábeis
• Direito
• Educação Física
• Enfermagem
• Engenharia Ambiental
• Engenharia Civil
• Engenharia de Produção
• Fisioterapia
• Gestão de Serviços em Saúde
• Gestão Pública
• Jornalismo
• Medicina Veterinária
• Medicina
• Logística
• Nutrição
• Odontologia
• Pedagogia
• Psicologia
• Publicidade e Propaganda
• Serviço Social
• Sistemas de Informação
• Técnico em Edificações
• Turismo e áreas correlatas

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