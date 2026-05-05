Prefeitura de Sabará abre mais de 100 vagas de estágio para universitários
O estágio possui carga horária de 20 horas semanais e bolsa-auxílio no valor de R$ 719,00
compartilheSIGA
A Prefeitura de Sabará está com mais de 100 vagas de estágio abertas para estudantes do ensino superior em diversas áreas de formação. A iniciativa tem como objetivo proporcionar experiência prática aos universitários, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento dos serviços públicos municipais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
As inscrições seguem abertas e devem ser realizadas exclusivamente por meio de formulário online (Clique Aqui).
As vagas são destinadas a estudantes dos períodos finais das instituições de ensino conveniadas com o município. Conforme previsto em edital, terão prioridade na seleção candidatos residentes em Sabará/MG.
Estudantes de cidades vizinhas poderão ser considerados apenas em caso de vagas remanescentes. A prefeitura ressalta que, antes de concluir a inscrição, é fundamental que o candidato verifique se sua instituição de ensino integra a lista de conveniadas.
O estágio possui carga horária de 20 horas semanais (4 horas diárias), com bolsa-auxílio no valor de R$ 719,00. As atividades serão desenvolvidas de forma presencial, nas secretarias da Prefeitura de Sabará.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Podem se candidatar estudantes dos cursos de:
• Administração
• Arquitetura
• Biomedicina
• Ciências Agrárias e Meio Ambiente
• Ciências Contábeis
• Direito
• Educação Física
• Enfermagem
• Engenharia Ambiental
• Engenharia Civil
• Engenharia de Produção
• Fisioterapia
• Gestão de Serviços em Saúde
• Gestão Pública
• Jornalismo
• Medicina Veterinária
• Medicina
• Logística
• Nutrição
• Odontologia
• Pedagogia
• Psicologia
• Publicidade e Propaganda
• Serviço Social
• Sistemas de Informação
• Técnico em Edificações
• Turismo e áreas correlatas