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Desconto para quem pagar o IPTU à vista vai até esta quarta-feira

Desconto de 10% no imposto é válido para quem pagar à vista

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Redação
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28/04/2026 20:19

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Guias impressas serão entregues a partir do dia 4 de maio
Guias impressas serão entregues a partir do dia 4 de maio crédito: Agência Brasil/Reprodução

A Prefeitura de Sabará já disponibilizou a emissão online das guias do IPTU 2026. Os contribuintes podem acessar o documento pelo site oficial do município, no menu “Cidadão”, depois em “IPTU” e, em seguida, “Emitir guia de IPTU”, informando o número da inscrição cadastral do imóvel.

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Quem optar pelo pagamento em parcela única até esta quarta-feira (29) garante 10% de desconto no imposto. Já as guias impressas começam a ser entregues nas residências a partir do dia 4 de maio.

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Segundo a prefeitura, manter o IPTU em dia é essencial para o desenvolvimento da cidade, já que os recursos arrecadados são destinados a áreas como saúde, educação e infraestrutura, além de outras melhorias para a população.

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