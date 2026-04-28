Desconto para quem pagar o IPTU à vista vai até esta quarta-feira

A Prefeitura de Sabará já disponibilizou a emissão online das guias do IPTU 2026. Os contribuintes podem acessar o documento pelo site oficial do município, no menu “Cidadão”, depois em “IPTU” e, em seguida, “Emitir guia de IPTU”, informando o número da inscrição cadastral do imóvel.

Quem optar pelo pagamento em parcela única até esta quarta-feira (29) garante 10% de desconto no imposto. Já as guias impressas começam a ser entregues nas residências a partir do dia 4 de maio.

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Segundo a prefeitura, manter o IPTU em dia é essencial para o desenvolvimento da cidade, já que os recursos arrecadados são destinados a áreas como saúde, educação e infraestrutura, além de outras melhorias para a população.