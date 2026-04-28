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Festival do Ora-pro-nóbis de Sabará terá com shows inédito

Programação terá shows para todos os gostos e atividades para o público infantil

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Redação
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Repórter
28/04/2026 18:38

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Festival acontece nesta semana
Festival acontece nesta semana crédito: Portal Minas Gerais/Divulgação

Entre os dias 1º e 3 de maio, o bairro Pompéu, em Sabará, recebe a 28ª edição do Festival do Ora-pro-nóbis, um dos eventos gastronômicos mais tradicionais de Minas Gerais. Com entrada gratuita, a expectativa é atrair cerca de 20 mil visitantes, que vão poder se deliciar com as receitas feitas com a verdura e aproveitar de uma programação musical diversa. 

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Música para todos os gostos

A programação musical deste ano aposta na diversidade e traz estreias no palco do evento. Entre os destaques estão a Orquestra Mineira de Brega, a banda 80 Futebol Clube, o Grupo Teresa e o sanfoneiro Fabinho do Acordeon.

Veja a programação completa:

Sexta-feira (1º)

  • 14h – Zé Márcio (axé e variedades)
  • 17h30 – Eulan & Alexandre (sertanejo)
  • 20h – Orquestra Mineira de Brega

Sábado (2)

  • 14h30 – Grupo Teresa (samba e choro)
  • 17h – Cantarolê (MPB)
  • 20h – 80 Futebol Clube (rock nacional)

Domingo (3)

  • 14h – Caio Santos & Banda
  • 17h – Fabinho do Acordeon (forró pé de serra) 

Estrutura acessível e foco nas famílias

O evento contará com intérprete de Libras e locução acessível. O público também terá à disposição o Espaço da Acessibilidade, com suporte a pessoas autistas, área de descanso para idosos e fraldário.

Para as famílias, o Espaço Kids garante atividades voltadas ao público infantil, ampliando o caráter democrático do festival.

Turismo e patrimônio histórico

Além da gastronomia e da música, o festival convida o público a explorar o bairro Pompéu, que preserva parte importante da história local. Um dos destaques é a Igreja de Santo Antônio do Pompéu, construção centenária que integra o patrimônio histórico da cidade.

Serviço

28º Festival do Ora-pro-nóbis de Sabará
Rua José Antônio da Silva, bairro Pompéu – Sabará
1, 2 e 3 de maio de 2026
Sexta e sábado: 10h às 22h | Domingo: 10h às 19h
Entrada gratuita, sem necessidade de ingressos

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Realizado pela AMAP, Prefeitura de Sabará e Ministério da Cultura, o festival conta com patrocínio da AngloGold Ashanti, por meio da Lei Rouanet, além de apoio de instituições como Sebrae e Emater-MG.

 
 

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