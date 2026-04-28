Festival do Ora-pro-nóbis de Sabará terá com shows inédito

Sexta-feira (1º) 14h – Zé Márcio (axé e variedades)

17h30 – Eulan & Alexandre (sertanejo)

20h – Orquestra Mineira de Brega Sábado (2) 14h30 – Grupo Teresa (samba e choro)

(samba e choro) 17h – Cantarolê (MPB)

20h – 80 Futebol Clube (rock nacional) Domingo (3) 14h – Caio Santos & Banda

17h – Fabinho do Acordeon (forró pé de serra)

Estrutura acessível e foco nas famílias

O evento contará com intérprete de Libras e locução acessível. O público também terá à disposição o Espaço da Acessibilidade, com suporte a pessoas autistas, área de descanso para idosos e fraldário.

Para as famílias, o Espaço Kids garante atividades voltadas ao público infantil, ampliando o caráter democrático do festival.

Turismo e patrimônio histórico

Além da gastronomia e da música, o festival convida o público a explorar o bairro Pompéu, que preserva parte importante da história local. Um dos destaques é a Igreja de Santo Antônio do Pompéu, construção centenária que integra o patrimônio histórico da cidade.

Serviço

28º Festival do Ora-pro-nóbis de Sabará

Rua José Antônio da Silva, bairro Pompéu – Sabará

1, 2 e 3 de maio de 2026

Sexta e sábado: 10h às 22h | Domingo: 10h às 19h

Entrada gratuita, sem necessidade de ingressos

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Realizado pela AMAP, Prefeitura de Sabará e Ministério da Cultura, o festival conta com patrocínio da AngloGold Ashanti, por meio da Lei Rouanet, além de apoio de instituições como Sebrae e Emater-MG.