Festival do Ora-pro-nóbis de Sabará terá com shows inédito
Programação terá shows para todos os gostos e atividades para o público infantil
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Entre os dias 1º e 3 de maio, o bairro Pompéu, em Sabará, recebe a 28ª edição do Festival do Ora-pro-nóbis, um dos eventos gastronômicos mais tradicionais de Minas Gerais. Com entrada gratuita, a expectativa é atrair cerca de 20 mil visitantes, que vão poder se deliciar com as receitas feitas com a verdura e aproveitar de uma programação musical diversa.
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Música para todos os gostos
A programação musical deste ano aposta na diversidade e traz estreias no palco do evento. Entre os destaques estão a Orquestra Mineira de Brega, a banda 80 Futebol Clube, o Grupo Teresa e o sanfoneiro Fabinho do Acordeon.
Veja a programação completa: