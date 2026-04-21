Prefeitura abre cadastro de ambulantes para o Festival Ora-pro-nóbis

A Prefeitura de Sabará iniciou o cadastramento de ambulantes interessados em atuar durante o Festival do Ora-pro-nóbis 2026, que será realizado nos dias 1º, 2 e 3 de maio, no bairro Pompéu. A iniciativa tem como objetivo organizar a atividade comercial durante o evento, além de promover oportunidades de geração de renda para os trabalhadores e garantir mais segurança e conforto ao público.

As inscrições devem ser feitas até às 12h desta sexta-feira (24), através deste link.

Caso o número de inscritos ultrapasse a quantidade de vagas disponíveis por categoria, será realizado um sorteio presencial aberto ao público também na sexta-feira (24), às 16h. O sorteio acontecerá na Sala Mineira do Empreendedor, localizada na rua Marquês de Sapucaí, nº 317, no Centro de Sabará. O resultado será divulgado no site oficial da Prefeitura até às 18h do mesmo dia.

As vagas serão destinadas às seguintes categorias:

4 vagas para Balas, pirulitos e guloseimas;

4 vagas para Pipoca;

4 vagas para Brinquedos;

4 vagas para Acessórios diversos;

4 vagas para Doces gourmet.

Entre as normas estabelecidas, será permitida exclusivamente a comercialização de produtos enquadrados nas categorias previstas. Não é permitido a venda de alimentos preparados, como lanches e refeições (espetinhos, salgados, pratos prontos), bem como não será permitida a comercialização de bebidas, em nenhuma hipótese.

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"A atividade deverá ser exercida exclusivamente na rua José Vaz Pedrosa, sendo expressamente proibida a atuação no circuito oficial do festival. O ambulante deverá respeitar rigorosamente os horários da programação oficial. O descumprimento de qualquer das normas estabelecidas implicará no recolhimento imediato da credencial e da mercadoria", afirma a prefeitura.