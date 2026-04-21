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Prefeitura abre cadastro de ambulantes para o Festival Ora-pro-nóbis

As vagas são destinadas a cinco categorias diferentes

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Redação
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21/04/2026 17:17

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É permitido apenas a comercialização de produtos enquadrados nas categorias previstas
É permitido apenas a comercialização de produtos enquadrados nas categorias previstas crédito: Prefeitura de Sabará/Divulgação

A Prefeitura de Sabará iniciou o cadastramento de ambulantes interessados em atuar durante o Festival do Ora-pro-nóbis 2026, que será realizado nos dias 1º, 2 e 3 de maio, no bairro Pompéu. A iniciativa tem como objetivo organizar a atividade comercial durante o evento, além de promover oportunidades de geração de renda para os trabalhadores e garantir mais segurança e conforto ao público.

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As inscrições devem ser feitas até às 12h desta sexta-feira (24), através deste link

Caso o número de inscritos ultrapasse a quantidade de vagas disponíveis por categoria, será realizado um sorteio presencial aberto ao público também na sexta-feira (24), às 16h. O sorteio acontecerá na Sala Mineira do Empreendedor, localizada na rua Marquês de Sapucaí, nº 317, no Centro de Sabará. O resultado será divulgado no site oficial da Prefeitura até às 18h do mesmo dia.

As vagas serão destinadas às seguintes categorias:

  • 4 vagas para Balas, pirulitos e guloseimas;
  • 4 vagas para Pipoca;
  • 4 vagas para Brinquedos;
  • 4 vagas para Acessórios diversos;
  • 4 vagas para Doces gourmet. 

Entre as normas estabelecidas, será permitida exclusivamente a comercialização de produtos enquadrados nas categorias previstas. Não é permitido a venda de alimentos preparados, como lanches e refeições (espetinhos, salgados, pratos prontos), bem como não será permitida a comercialização de bebidas, em nenhuma hipótese.

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"A atividade deverá ser exercida exclusivamente na rua José Vaz Pedrosa, sendo expressamente proibida a atuação no circuito oficial do festival. O ambulante deverá respeitar rigorosamente os horários da programação oficial. O descumprimento de qualquer das normas estabelecidas implicará no recolhimento imediato da credencial e da mercadoria", afirma a prefeitura. 

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