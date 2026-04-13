Feira exibe trabalhos de artesãs de Sabará após oficinas de formação

O trabalho desenvolvido por mulheres de Sabará em oficinas de capacitação artesanal ganha agora espaço de exposição e venda. O Rancho da Cultura, iniciativa que ofereceu as oficinas, vai realizar uma feira de artesanato nesta sexta-feira (17), no bairro Pompéu, reunindo peças produzidas ao longo do projeto.

Os produtos disponíveis são resultado direto das formações realizadas nos últimos meses, que abordaram técnicas como crochê, encadernação artesanal, confecção de estandartes, bijuterias sustentáveis e upcycling (prática de reaproveitamento de materiais).

A proposta da feira é dar visibilidade ao que foi produzido e, ao mesmo tempo, criar oportunidades de geração de renda para as participantes. Ao todo, cerca de 30 mulheres estiveram envolvidas no projeto, reunindo moradoras do Pompéu e de outras regiões da cidade.

Serviço:

Data: sexta-feira (17)

Horário: 13h às 17h

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Local: Espaço Rancho da Cultura | Rua José Vaz Pedrosa,230, Pompéu