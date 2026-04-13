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Teatro Municipal de Sabará recebe show de música brasileira contemporânea

Com formato de voz e piano, espetáculo intimista explora elementos poucos comuns na música popular

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13/04/2026 16:00

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Arrigo Barnabé e Lívia Nestrovski são os convidados da Mostra Assombro, que busca valorizar artistas que exploram diferentes gêneros musicais
Arrigo Barnabé e Lívia Nestrovski são os convidados da Mostra Assombro, que busca valorizar artistas que exploram diferentes gêneros musicais crédito: Gal Oppido + Anita Goes/Reprodução

O Teatro Municipal de Sabará recebe, nesta quinta-feira (16), a terceira edição da mostra de arte experimental "Assombro". O evento contará com a apresentação do cantor Arrigo Barnabé e da cantora Lívia Nestrovski. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla, a partir de R$ 30. 

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A apresentação mistura elementos pouco comuns na música popular, como o uso de atonalismo, com influências do rock e da MPB. A proposta é justamente provocar o público e explorar novas formas de expressão artística, em vez de seguir formatos tradicionais.

O espetáculo também revisita o álbum Clara Crocodilo, lançado em 1980 por Arrigo, que se tornou referência dentro da Vanguarda Paulista — um grupo de artistas que, no fim dos anos 1970, buscava inovar na música brasileira com produções independentes e experimentais.

A proposta da mostra, que teve início em 2025, é justamente abrir espaço para esse tipo de trabalho autoral e fora do circuito mais popular. Desde então, o evento vem reunindo nomes que exploram diferentes linguagens e desafiam os limites entre gêneros musicais.

Com formato de voz e piano, o show aposta em uma experiência mais próxima do público, destacando interpretações intensas e arranjos minimalistas.

Serviço

Arrigo Barnabé e Lívia Nestrovski na mostra Assombro

16 de abril de 2026, quinta-feira, às 20h

Teatro Municipal de Sabará - Rua Dom Pedro II, s/n, Centro, Sabará

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Ingressos a partir de R$30, à venda em sympla.com.br/assombro

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