Assine
overlay
Início Sabará
ATENÇÃO

Seminário sobre segurança de barragem em Sabará ocorre neste sábado

Encontro aberto ao público acontece a partir das 9h, na Praça do Gaia

Publicidade
Carregando...
RE
Redação
RE
Redação
Repórter
07/04/2026 20:21

compartilhe

SIGA
×
Barragem Cuiabá, em Sabará
Barragem Cuiabá, em Sabará crédito: AngloGold Ashanti/Reprodução

Moradores dos bairros Siderúrgica, Mangueiras, Gaia e Pompéu, em Sabará, terão a oportunidade de participar de um encontro voltado à segurança e prevenção de riscos. A Defesa Civil de Sabará, em parceria com a AngloGold Ashanti, promove neste sábado (11) o Seminário da Barragem Cuiabá.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O evento acontece a partir das 9h, na Praça do Gaia, e tem como objetivo orientar a população sobre o Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM), documento que estabelece procedimentos em caso de situações de risco envolvendo barragens.

Durante o seminário, os participantes poderão tirar dúvidas, conhecer medidas de segurança e entender como agir em possíveis emergências. A iniciativa busca ampliar o acesso à informação e reforçar a importância da participação da comunidade em ações preventivas.

Além das orientações, o encontro também contará com atividades para toda a família, incluindo recreação infantil, distribuição de pipoca, pula-pula e kit lanche.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em caso de dúvidas, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelos telefones (31) 3672-7722 e (31) 99723-4853, ou com a AngloGold Ashanti pelo número 0800 72 71 500.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay