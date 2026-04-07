Seminário sobre segurança de barragem em Sabará ocorre neste sábado

Moradores dos bairros Siderúrgica, Mangueiras, Gaia e Pompéu, em Sabará, terão a oportunidade de participar de um encontro voltado à segurança e prevenção de riscos. A Defesa Civil de Sabará, em parceria com a AngloGold Ashanti, promove neste sábado (11) o Seminário da Barragem Cuiabá.

O evento acontece a partir das 9h, na Praça do Gaia, e tem como objetivo orientar a população sobre o Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM), documento que estabelece procedimentos em caso de situações de risco envolvendo barragens.

Durante o seminário, os participantes poderão tirar dúvidas, conhecer medidas de segurança e entender como agir em possíveis emergências. A iniciativa busca ampliar o acesso à informação e reforçar a importância da participação da comunidade em ações preventivas.

Além das orientações, o encontro também contará com atividades para toda a família, incluindo recreação infantil, distribuição de pipoca, pula-pula e kit lanche.

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Em caso de dúvidas, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelos telefones (31) 3672-7722 e (31) 99723-4853, ou com a AngloGold Ashanti pelo número 0800 72 71 500.