Sabará inicia vacinação contra gripe para grupos prioritários

Sabará deu início a mais uma campanha de vacinação contra a gripe. A imunização está disponível para os grupos prioritários em quase todas as unidades de saúde da cidade.

As doses poderão ser aplicadas das 8h às 16h30 nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com exceção da unidade do bairro Pompéu.

A vacinação é considerada uma das principais formas de prevenção contra complicações causadas pela gripe, especialmente entre os públicos mais vulneráveis.

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Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto, CPF e cartão de vacinação.

Grupos prioritários

