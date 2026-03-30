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Sabará inicia vacinação contra gripe para grupos prioritários

É necessário apresentar documento com foto, CPF e cartão de vacinação

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Redação
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Repórter
30/03/2026 21:36

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Imagem Ilustrativa crédito: Freepik/Reprodução

Sabará deu início a mais uma campanha de vacinação contra a gripe. A imunização está disponível para os grupos prioritários em quase todas as unidades de saúde da cidade.

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As doses poderão ser aplicadas das 8h às 16h30 nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com exceção da unidade do bairro Pompéu.

A vacinação é considerada uma das principais formas de prevenção contra complicações causadas pela gripe, especialmente entre os públicos mais vulneráveis.

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Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto, CPF e cartão de vacinação.

Grupos prioritários

  • Idosos (60 anos ou mais);
  • Crianças de seis meses a menores de seis anos;
  • Gestantes;
  • Puérperas (com até 45 dias após o parto);
  • Trabalhadores da saúde;
  • Professores de ensino básico e superior;
  • Pessoas com comorbidades (como diabetes, hipertensão, asma, entre outras);
  • Pessoas com deficiência permanente;
  • Caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo; 
  • Profissionais das forças de segurança e salvamento; 
  • População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional. 

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