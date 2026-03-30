Sabará inicia vacinação contra gripe para grupos prioritários
É necessário apresentar documento com foto, CPF e cartão de vacinação
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Sabará deu início a mais uma campanha de vacinação contra a gripe. A imunização está disponível para os grupos prioritários em quase todas as unidades de saúde da cidade.
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As doses poderão ser aplicadas das 8h às 16h30 nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com exceção da unidade do bairro Pompéu.
A vacinação é considerada uma das principais formas de prevenção contra complicações causadas pela gripe, especialmente entre os públicos mais vulneráveis.
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Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto, CPF e cartão de vacinação.
Grupos prioritários
- Idosos (60 anos ou mais);
- Crianças de seis meses a menores de seis anos;
- Gestantes;
- Puérperas (com até 45 dias após o parto);
- Trabalhadores da saúde;
- Professores de ensino básico e superior;
- Pessoas com comorbidades (como diabetes, hipertensão, asma, entre outras);
- Pessoas com deficiência permanente;
- Caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo;
- Profissionais das forças de segurança e salvamento;
- População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.