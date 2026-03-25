Feirão de empregos oferece 393 vagas em Sabará

Sabará vai receber, neste sábado (28), mais um Feirão de Empregos, ofertando 393 vagas de emprego na empresa Direcional Engenharia.

As oportunidades são para funções como pedreiro, eletricista, bombeiro hidráulico, carpinteiro, armador, azulejista e servente de obra. Não é obrigatório experiência prévia na área de construção civil.

A ação será realizada na Praça de Esportes, na rua Mário Machado, 5, no Centro, de 9h às 12h e das 13h às 15h.

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Para participar, é obrigatório que os candidatos levem currículo impresso.