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Feirão de empregos oferece 393 vagas em Sabará

Candidatos devem comparecer ao local indicado com o currículo impresso

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Redação
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Repórter
25/03/2026 18:00

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Feirão ocorre neste sábado (28)
Feirão ocorre neste sábado (28) crédito: Freepik/Divulgação

Sabará vai receber, neste sábado (28), mais um Feirão de Empregos, ofertando 393 vagas de emprego na empresa Direcional Engenharia. 

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As oportunidades são para funções como pedreiro, eletricista, bombeiro hidráulico, carpinteiro, armador, azulejista e servente de obra. Não é obrigatório experiência prévia na área de construção civil.

A ação será realizada na Praça de Esportes, na rua Mário Machado, 5, no Centro, de 9h às 12h e das 13h às 15h.  

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Para participar, é obrigatório que os candidatos levem currículo impresso.

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