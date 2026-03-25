Feirão de empregos oferece 393 vagas em Sabará
Candidatos devem comparecer ao local indicado com o currículo impresso
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Sabará vai receber, neste sábado (28), mais um Feirão de Empregos, ofertando 393 vagas de emprego na empresa Direcional Engenharia.
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As oportunidades são para funções como pedreiro, eletricista, bombeiro hidráulico, carpinteiro, armador, azulejista e servente de obra. Não é obrigatório experiência prévia na área de construção civil.
A ação será realizada na Praça de Esportes, na rua Mário Machado, 5, no Centro, de 9h às 12h e das 13h às 15h.
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Para participar, é obrigatório que os candidatos levem currículo impresso.