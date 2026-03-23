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Câmara de Sabará abre concurso com salários de até R$ 5,4 mil

Provas estão previstas para os dias 1º e 2 de agosto de 2026

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Redação
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Repórter
23/03/2026 10:00

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Oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade
Oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade crédito: Freepik/Divulgação

A Câmara Municipal de Sabará publicou o edital do Concurso Público nº 001/2026, com vagas para níveis médio e superior e salários que chegam a R$ 5.409,87.

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Organizado pelo IMESO, o processo seletivo vai preencher cargos efetivos em áreas administrativas, técnicas e estratégicas do Legislativo municipal.

A iniciativa busca reforçar o quadro técnico da Câmara e ampliar a eficiência dos serviços públicos prestados à população.

As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade:

Nível médio

  • Oficial de Serviços – salário de R$ 1.942,00

Nível superior

  • Assessor de Comunicação – R$ 5.409,87
  • Assessor Jurídico – R$ 5.409,87
  • Assessor Jurídico I – R$ 4.942,00
  • Assessor Legislativo – R$ 4.432,00
  • Assessor Legislativo I – R$ 3.942,00
  • Assessor Legislativo II – R$ 3.097,98
  • Contador – R$ 5.409,87
  • Diretor de Recursos Humanos – R$ 5.409,87
  • Diretor de Tecnologia da Informação – R$ 3.809,00

Os cargos exigem formação específica, como graduação nas áreas correspondentes e registro em conselhos profissionais, quando aplicável.

O edital completo está disponível no site do IMESO, onde também devem ser feitas as inscrições. No portal, os candidatos podem consultar o cronograma, conteúdo programático e acompanhar todas as etapas do concurso.

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As provas estão previstas para os dias 1º e 2 de agosto de 2026.

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