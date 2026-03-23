Câmara de Sabará abre concurso com salários de até R$ 5,4 mil
Provas estão previstas para os dias 1º e 2 de agosto de 2026
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A Câmara Municipal de Sabará publicou o edital do Concurso Público nº 001/2026, com vagas para níveis médio e superior e salários que chegam a R$ 5.409,87.
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Organizado pelo IMESO, o processo seletivo vai preencher cargos efetivos em áreas administrativas, técnicas e estratégicas do Legislativo municipal.
A iniciativa busca reforçar o quadro técnico da Câmara e ampliar a eficiência dos serviços públicos prestados à população.
As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade:
Nível médio
- Oficial de Serviços – salário de R$ 1.942,00
Nível superior
- Assessor de Comunicação – R$ 5.409,87
- Assessor Jurídico – R$ 5.409,87
- Assessor Jurídico I – R$ 4.942,00
- Assessor Legislativo – R$ 4.432,00
- Assessor Legislativo I – R$ 3.942,00
- Assessor Legislativo II – R$ 3.097,98
- Contador – R$ 5.409,87
- Diretor de Recursos Humanos – R$ 5.409,87
- Diretor de Tecnologia da Informação – R$ 3.809,00
Os cargos exigem formação específica, como graduação nas áreas correspondentes e registro em conselhos profissionais, quando aplicável.
O edital completo está disponível no site do IMESO, onde também devem ser feitas as inscrições. No portal, os candidatos podem consultar o cronograma, conteúdo programático e acompanhar todas as etapas do concurso.
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As provas estão previstas para os dias 1º e 2 de agosto de 2026.