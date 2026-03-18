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Atendimento itinerante oferece mutirão de serviços públicos em Ravena

Atendimentos serão oferecidos até este sábado (21), das 10h às 16h, em dois locais

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Redação
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Repórter
18/03/2026 17:00

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Iniciativa foi organizada para aproximar os serviços da população e facilitar o atendimento às demandas do setor
Iniciativa foi organizada para aproximar os serviços da população e facilitar o atendimento às demandas do setor crédito: Agência Brasil/Reprodução

Moradores do distrito de Ravena, em Sabará, ainda podem aproveitar o mutirão de atendimento que oferece serviços gratuitos de IPTU, Cadastro Imobiliário e Geoprocessamento. A ação ocorrerá todos os dias até este sábado (21), das 10h às 16h.

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Promovida pela Prefeitura de Sabará, a iniciativa busca facilitar o acesso da população a serviços públicos, evitando deslocamentos para outras regiões da cidade e agilizando a resolução de pendências.

Para ampliar o alcance, o atendimento foi dividido em dois pontos simultâneos: um na E.M. Orozimbo Vaz de Araújo Costa, no povoado de Traíras, e outro na Sociedade Musical Lira da Paz, localizada no distrito.

Segundo o secretário de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Thiago do Chapéu, a proposta é tornar o atendimento mais acessível. “Esse mutirão foi pensado para facilitar a vida da população de Ravena, levando os serviços públicos para mais perto dos moradores. Nosso compromisso é garantir um atendimento mais acessível, ágil e eficiente, especialmente em demandas importantes como IPTU, Geoprocessamento e Cadastro Imobiliário”, afirma.

O mutirão é realizado pela Coordenação de Geoprocessamento da Secretaria Municipal de Fazenda, em parceria com a Secretaria Municipal de Planejamento.

Serviço

Mutirão de Atendimento de Geoprocessamento – Ravena
Até quando: sábado (21)
Horário: das 10h às 16h

Locais:

Mais informações podem ser obtidas na Regional Ravena ou pelo telefone (31) 3672-3325.

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