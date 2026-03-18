Prefeitura apresenta ações com foco no fortalecimento do turismo municipal

Sabará dá mais um passo para consolidar o turismo local com a apresentação oficial do Plano Municipal de Turismo. O documento estratégico será lançado no dia 25 de março, em evento no Teatro Municipal de Sabará, na rua Dom Pedro II, no Centro, das 16h às 19h. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia através deste link.

A iniciativa é da Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com o Sebrae Minas, e faz parte de um convênio firmado entre as instituições. O plano surge da necessidade de mapear e organizar o potencial turístico da cidade, identificando atrativos, produtos já existentes e oportunidades de desenvolvimento do setor.

O documento foi construído de forma colaborativa, com a participação de empreendedores e representantes do trade turístico local. A proposta é estabelecer diretrizes que orientem políticas públicas e ações de promoção, além de indicar caminhos para aprimorar a estrutura turística do município.

Entre os principais pontos do plano estão ações voltadas para a promoção do destino, a estruturação da oferta turística e a valorização de segmentos que fazem parte da identidade de Sabará, como o artesanato, a gastronomia, os atrativos históricos e culturais, além do turismo religioso, uma das marcas tradicionais da cidade.

De acordo com a secretária municipal de Turismo, Jussara Paim, o plano será um importante guia para o futuro do setor. “O Plano Municipal de Turismo é uma das ações previstas dentro do convênio com o Sebrae. A partir dessa parceria, sentimos a necessidade de identificar todo o potencial turístico de Sabará, os produtos já existentes e aquilo que queremos desenvolver no âmbito do turismo. O documento vai servir como um guia para as próximas ações que serão implementadas, especialmente para fortalecer a promoção do destino e aprimorar a estrutura turística da cidade”, afirma.

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A secretária também destaca que o planejamento busca consolidar Sabará como um destino turístico de destaque em Minas Gerais. “Nossa proposta é valorizar toda a base turística do município, como o artesanato, a gastronomia, os atrativos históricos e culturais e também o turismo religioso, que já faz parte da identidade de Sabará”, completa.