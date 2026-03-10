Aulas serão retomadas em CEI de Sabará após reparos em telhado danificado
Estrutura foi danificada pelas fortes chuvas que atingiram a cidade
compartilheSIGA
A Prefeitura de Sabará informou que as aulas no CEI Dona Arminda Barbosa de Amorim, no bairro Borges, serão retomadas normalmente na quinta-feira (12).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo o comunicado divulgado pela prefeitura, a unidade passou por reparos no telhado após danos causados pelas fortes chuvas registradas na cidade nessa segunda-feira (9).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A administração municipal informa que o espaço está novamente apto para receber alunos e profissionais com segurança.