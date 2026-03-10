Assine
EDUCAÇÃO

Aulas serão retomadas em CEI de Sabará após reparos em telhado danificado

Estrutura foi danificada pelas fortes chuvas que atingiram a cidade

Redação
Redação
Repórter
10/03/2026 22:26

CEI Dona Arminda Barbosa de Amorim, em Sabará
CEI Dona Arminda Barbosa de Amorim, em Sabará crédito: Google Maps/Reprodução

A Prefeitura de Sabará informou que as aulas no CEI Dona Arminda Barbosa de Amorim, no bairro Borges, serão retomadas normalmente na quinta-feira (12).

Segundo o comunicado divulgado pela prefeitura, a unidade passou por reparos no telhado após danos causados pelas fortes chuvas registradas na cidade nessa segunda-feira (9). 

A administração municipal informa que o espaço está novamente apto para receber alunos e profissionais com segurança.

overflay