Aulas seguem suspensas em escola municipal após danos causados pelas chuvas

As aulas na Escola Municipal Edith de Assis, no bairro Rosário I, em Sabará, permanecem suspensas nesta quarta-feira (11).

De acordo com comunicado da prefeitura, a medida foi tomada para permitir a realização de reparos no telhado da unidade, que foi danificado pelas fortes chuvas que atingiram a cidade nessa segunda-feira (9).

Ainda segundo a administração municipal, a suspensão das atividades é preventiva e tem como objetivo garantir a segurança de alunos e funcionários.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Equipes da prefeitura seguem no local realizando os trabalhos necessários.