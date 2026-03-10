Assine
CHUVAS

Aulas seguem suspensas em escola municipal após danos causados pelas chuvas

Fortes chuvas que atingiram o município danificaram o telhado de uma unidade da educação municipal

10/03/2026 16:45

Estrutura da escola foi danificada pelo temporal
Estrutura da escola foi danificada pelo temporal crédito: Google Maps/Reprodução

As aulas na Escola Municipal Edith de Assis, no bairro Rosário I, em Sabará, permanecem suspensas nesta quarta-feira (11).

De acordo com comunicado da prefeitura, a medida foi tomada para permitir a realização de reparos no telhado da unidade, que foi danificado pelas fortes chuvas que atingiram a cidade nessa segunda-feira (9).

Ainda segundo a administração municipal, a suspensão das atividades é preventiva e tem como objetivo garantir a segurança de alunos e funcionários.

Equipes da prefeitura seguem no local realizando os trabalhos necessários.

Tópicos relacionados:

aulas chuva chuvas de escola municipal suspensas

