Aulas seguem suspensas em escola municipal após danos causados pelas chuvas
Fortes chuvas que atingiram o município danificaram o telhado de uma unidade da educação municipal
As aulas na Escola Municipal Edith de Assis, no bairro Rosário I, em Sabará, permanecem suspensas nesta quarta-feira (11).
De acordo com comunicado da prefeitura, a medida foi tomada para permitir a realização de reparos no telhado da unidade, que foi danificado pelas fortes chuvas que atingiram a cidade nessa segunda-feira (9).
Ainda segundo a administração municipal, a suspensão das atividades é preventiva e tem como objetivo garantir a segurança de alunos e funcionários.
Equipes da prefeitura seguem no local realizando os trabalhos necessários.