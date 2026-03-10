Defesa Civil emite alerta de chuvas intensas com risco de granizo em Sabará

A Defesa Civil emitiu um alerta de emergência para a possibilidade de chuvas intensas nas próximas horas em Sabará. O comunicado foi divulgado nesta terça-feira (10), horas após o temporal que atingiu o município.

Segundo o alerta, há previsão de chuva de forte intensidade acompanhada de ventos e possibilidade de queda de granizo.

A Defesa Civil orienta que moradores redobrem a atenção durante o período de instabilidade climática.

A recomendação é evitar áreas de risco, não se abrigar debaixo de árvores durante tempestades e ficar atento a sinais de deslizamentos ou alagamentos.