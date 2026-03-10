Assine
CHUVAS

Defesa Civil emite alerta de chuvas intensas com risco de granizo em Sabará

Alerta foi divulgado horas após o temporal que atingiu a cidade

10/03/2026 15:00 - atualizado em 10/03/2026 22:12

Órgão divulgou ainda uma série de recomendações para o período chuvoso
Órgão divulgou ainda uma série de recomendações para o período chuvoso crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

A Defesa Civil emitiu um alerta de emergência para a possibilidade de chuvas intensas nas próximas horas em Sabará. O comunicado foi divulgado nesta terça-feira (10), horas após o temporal que atingiu o município. 

Segundo o alerta, há previsão de chuva de forte intensidade acompanhada de ventos e possibilidade de queda de granizo.

A Defesa Civil orienta que moradores redobrem a atenção durante o período de instabilidade climática.

A recomendação é evitar áreas de risco, não se abrigar debaixo de árvores durante tempestades e ficar atento a sinais de deslizamentos ou alagamentos.

