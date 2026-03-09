Veja onde e como retirar o Passaporte da Estrada Real em Sabará

Quem percorre os caminhos históricos de Minas pode fazer uma parada especial em Sabará para registrar a experiência. A cidade integra a Estrada Real e recebe viajantes que passam pelo Caminho Sabarabuçu, rota que combina natureza, história e tradição.

Durante o trajeto, turistas podem retirar o Passaporte da Estrada Real, documento simbólico que permite colecionar carimbos nas cidades do percurso. A iniciativa busca incentivar o turismo e registrar a passagem dos viajantes pelos destinos históricos da rota.

Como solicitar e retirar o passaporte físico

Para obter o passaporte físico, é necessário fazer um cadastro prévio. O processo é simples:

Preencha o cadastro pelo site ou aplicativo da Estrada Real. O registro é único. Após o cadastro, o viajante recebe um e-mail de confirmação com um número gerado pelo sistema. Caso a mensagem não chegue, é possível entrar em contato pelo e-mail passaporteestradareal@fiemg.com.br ou pelo telefone (31) 3263-4765, informando o CPF. Com o número em mãos (impresso ou digital), basta apresentá-lo em um dos pontos de retirada do passaporte, junto com 1 kg de alimento não perecível, que será doado para instituições locais. Entre os itens sugeridos estão leite em pó ou longa vida, arroz, feijão, macarrão, massa de tomate e óleo.

Em Sabará, o passaporte pode ser retirado em três locais:

Restaurante Quintal do Ouro

Telefone: (31) 3944-4971

Funcionamento: todos os dias, das 8h às 16h

Pousada Solar dos Sepúlvedas

Telefone: (31) 3671-2705

Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 17h; domingo, das 8h às 12h

CAT - Centro de Atendimento ao Turista

Telefone: (31) 3671-1403 / (31) 3674-3021

Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 17h; sábados e domingos, das 8h às 15h

Passaporte também pode ser virtual

Além da versão física, o documento também está disponível no formato digital. Para isso, basta baixar o aplicativo da Estrada Real, fazer o cadastro e acessar o passaporte virtual.

Pelo aplicativo, os viajantes podem registrar os carimbos das cidades visitadas e ter acesso a certificados exclusivos ao longo do percurso.

Ao longo da Estrada Real, viajantes podem carimbar o passaporte em diferentes municípios, transformando o percurso em um registro da jornada. Em Sabará, além do carimbo, visitantes encontram igrejas históricas, culinária tradicional e paisagens que ajudam a contar parte importante da história de Minas Gerais.