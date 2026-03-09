Veja onde e como retirar o Passaporte da Estrada Real em Sabará
No município, o passaporte físico do trajeto da Estrada Real pode ser retirado em três locais
Quem percorre os caminhos históricos de Minas pode fazer uma parada especial em Sabará para registrar a experiência. A cidade integra a Estrada Real e recebe viajantes que passam pelo Caminho Sabarabuçu, rota que combina natureza, história e tradição.
Durante o trajeto, turistas podem retirar o Passaporte da Estrada Real, documento simbólico que permite colecionar carimbos nas cidades do percurso. A iniciativa busca incentivar o turismo e registrar a passagem dos viajantes pelos destinos históricos da rota.
Como solicitar e retirar o passaporte físico
Para obter o passaporte físico, é necessário fazer um cadastro prévio. O processo é simples:
Preencha o cadastro pelo site ou aplicativo da Estrada Real. O registro é único.
Após o cadastro, o viajante recebe um e-mail de confirmação com um número gerado pelo sistema. Caso a mensagem não chegue, é possível entrar em contato pelo e-mail passaporteestradareal@fiemg.com.br ou pelo telefone (31) 3263-4765, informando o CPF.
Com o número em mãos (impresso ou digital), basta apresentá-lo em um dos pontos de retirada do passaporte, junto com 1 kg de alimento não perecível, que será doado para instituições locais. Entre os itens sugeridos estão leite em pó ou longa vida, arroz, feijão, macarrão, massa de tomate e óleo.
Em Sabará, o passaporte pode ser retirado em três locais:
Restaurante Quintal do Ouro
Telefone: (31) 3944-4971
Funcionamento: todos os dias, das 8h às 16h
Pousada Solar dos Sepúlvedas
Telefone: (31) 3671-2705
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 17h; domingo, das 8h às 12h
CAT - Centro de Atendimento ao Turista
Telefone: (31) 3671-1403 / (31) 3674-3021
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 17h; sábados e domingos, das 8h às 15h
Passaporte também pode ser virtual
Além da versão física, o documento também está disponível no formato digital. Para isso, basta baixar o aplicativo da Estrada Real, fazer o cadastro e acessar o passaporte virtual.
Pelo aplicativo, os viajantes podem registrar os carimbos das cidades visitadas e ter acesso a certificados exclusivos ao longo do percurso.
Ao longo da Estrada Real, viajantes podem carimbar o passaporte em diferentes municípios, transformando o percurso em um registro da jornada. Em Sabará, além do carimbo, visitantes encontram igrejas históricas, culinária tradicional e paisagens que ajudam a contar parte importante da história de Minas Gerais.