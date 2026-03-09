Skate, BMX e basquete: Sabará recebe evento programação esportiva gratuita

Skate, BMX, basquete, breaking e escalada. Essas são algumas das modalidades que poderão ser praticadas gratuitamente em Sabará entre os dias 11 e 14 de março, durante uma programação esportiva aberta ao público na Praça Melo Viana, na região central da cidade.

A atividade faz parte do Minas Urbano, iniciativa do Governo de Minas Gerais realizada em parceria com a Confederação Brasileira do Desporto Escolar e a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. O objetivo é incentivar a prática esportiva e promover a ocupação dos espaços públicos com atividades de lazer e convivência.

Durante os quatro dias de programação, o público poderá experimentar diferentes modalidades de esportes urbanos e participar de atividades voltadas para todas as idades.

A arena funcionará das 13h às 21h entre quarta-feira (11) e sexta-feira (13). Já no sábado (14), as atividades serão realizadas das 9h às 17h.

O secretário municipal de Esportes, Ramon Viterbo, destacou a importância da iniciativa para o município. “Receber o Minas Urbano na nossa cidade reforça o nosso compromisso de ampliar o acesso ao esporte e incentivar a ocupação dos espaços públicos com atividades saudáveis e inclusivas. Será uma grande oportunidade para que crianças, jovens e famílias vivenciem novas modalidades esportivas e fortaleçam a convivência comunitária”, afirmou.