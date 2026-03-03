Assine
Prefeitura notifica empresa de ônibus após denúncias de redução de horários

Moradores e passageiros criticaram a diminuição da frota

Redação
Redação
Repórter
03/03/2026 21:38

Prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo, usou as redes sociais para falar sobre a notificação que enviou à empresa crédito: Agência Brasil + Instagram/Reprodução

Usuários do transporte público de Sabará têm relatado redução no número de viagens e aumento no intervalo entre ônibus nos últimos dias. As queixas envolvem o serviço operado pela empresa Vinscol e apontam prejuízos no deslocamento diário de moradores.

Nas redes sociais, passageiros criticaram a diminuição da frota e a substituição de ônibus convencionais por micro-ônibus. Segundo relatos, em alguns trajetos o intervalo, que antes era de 30 minutos, teria passado para uma hora.

Moradores dos bairros Nossa Senhora de Fátima e General Carneiro também afirmam que houve redução na frequência. Uma usuária relatou que, no bairro Nossa Senhora de Fátima, há apenas três horários por dia, o que obriga passageiros a utilizarem dois coletivos para chegar ao Centro da cidade.

Diante das reclamações, o prefeito Sargento Rodolfo afirmou que a administração municipal já notificou oficialmente a empresa para que esclareça a situação. "Tivemos notícia, há alguns dias, de que a empresa está reduzindo horários. Já notificamos para entender o que está acontecendo", declarou.

O prefeito também mencionou a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a suspensão da linha que ligava os bairros Adelmolândia e Paciência até Belo Horizonte. O serviço, lançado no ano passado, atendeu uma demanda antiga da população, mas foi suspenso após a Vinscol entrar com uma liminar alegando "conflito de rotas". 

Segundo o chefe do Executivo municipal, mais de 10 mil documentos estão sendo analisados pelo jurídico da prefeitura para que a linha, que liga o município até a capital mineira, volte a circular. 

A reportagem solicitou um posicionamento da Vinscol. Caso haja retorno, a matéria será atualizada. 

