Muniz, em Ravena, pode ficar sem água nesta segunda-feira

Normalização do abastecimento deve ocorrer de forma gradativa

02/03/2026 15:00

Imóveis que possuem caixa d’água podem não sofrer impactos
Imóveis que possuem caixa d’água podem não sofrer impactos crédito: Marcelo Casal/Agência Brasil

O abastecimento de água na localidade de Muniz, no distrito de Ravena, em Sabará, poderá apresentar intermitência nesta segunda-feira (2), devido à falta de energia elétrica por parte da concessionária responsável.

A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra de forma gradativa assim que o fornecimento de energia for reestabelecido.
A companhia esclarece que imóveis que possuem caixa d’água podem não sofrer impactos e orienta a manter o uso consciente e racional da água.

