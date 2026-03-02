Muniz, em Ravena, pode ficar sem água nesta segunda-feira

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O abastecimento de água na localidade de Muniz, no distrito de Ravena, em Sabará, poderá apresentar intermitência nesta segunda-feira (2), devido à falta de energia elétrica por parte da concessionária responsável.

A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra de forma gradativa assim que o fornecimento de energia for reestabelecido.

A companhia esclarece que imóveis que possuem caixa d’água podem não sofrer impactos e orienta a manter o uso consciente e racional da água.