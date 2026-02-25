Sabará abre inscrições para 2º Festival de Futsal Feminino no Dia da Mulher

No Dia Internacional da Mulher, o esporte vai tomar conta de Sabará. No próximo dia 8 de março, a cidade recebe o 2º Festival de Futsal Feminino, com uma programação voltada à prática esportiva, ao bem-estar e ao fortalecimento do protagonismo feminino.

O evento será realizado na Praça de Esporte de Sabará e promete reunir atletas, equipes e a comunidade em uma grande celebração do futsal feminino. As inscrições já estão abertas, por meio deste link.

A programação começa às 8h, com alongamento no Campo da Liga. Às 8h30, será dada a largada para a caminhada, que seguirá do Campo da Liga até o Centro e, em seguida, até a Praça de Esporte. Às 9h, as participantes serão recepcionadas com um café da manhã de boas-vindas.

Na sequência, às 9h30, haverá um aulão de zumba. A partir das 10h, terão início as ações de saúde, com Vacimóvel, aferição de pressão arterial e realização de testes rápidos.