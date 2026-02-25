Assine
overlay
Início Sabará
PROGRAMAÇÃO

Sabará recebe roda de conversa com escritores na Biblioteca Pública

Expectativa é reunir leitores, estudantes e admiradores da literatura

Publicidade
Carregando...
RE
Redação
RE
Redação
Repórter
25/02/2026 17:00

compartilhe

SIGA
x
Encontro será na rua da República, 58, no Centro
Encontro será na rua da República, 58, no Centro crédito: Freepik/Divulgação

A literatura vai ganhar voz em Sabará nesta quarta-feira (26). A Biblioteca Pública Municipal recebe, às 18h30, uma roda de conversa com escritores da cidade, em um encontro gratuito e aberto ao público.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A iniciativa integra a programação oficial da 15ª Noite Mineira de Museus e Bibliotecas e propõe um momento de troca, inspiração e valorização da produção literária local. O bate-papo será mediado pelo bibliotecário Rudney Silvério.

O evento será realizado na Biblioteca Pública, localizada na rua da República, 58, no Centro de Sabará. A participação é gratuita.

A ação faz parte das atividades promovidas pela Secretaria Estadual de Cultura e Turismo, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, e busca aproximar a comunidade dos espaços culturais e dos autores da própria cidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A expectativa é reunir leitores, estudantes e admiradores da literatura para celebrar a cultura e fortalecer o cenário literário sabarense.

Tópicos relacionados:

biblioteca escritores

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay