Sabará recebe roda de conversa com escritores na Biblioteca Pública

A literatura vai ganhar voz em Sabará nesta quarta-feira (26). A Biblioteca Pública Municipal recebe, às 18h30, uma roda de conversa com escritores da cidade, em um encontro gratuito e aberto ao público.

A iniciativa integra a programação oficial da 15ª Noite Mineira de Museus e Bibliotecas e propõe um momento de troca, inspiração e valorização da produção literária local. O bate-papo será mediado pelo bibliotecário Rudney Silvério.

O evento será realizado na Biblioteca Pública, localizada na rua da República, 58, no Centro de Sabará. A participação é gratuita.

A ação faz parte das atividades promovidas pela Secretaria Estadual de Cultura e Turismo, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, e busca aproximar a comunidade dos espaços culturais e dos autores da própria cidade.

A expectativa é reunir leitores, estudantes e admiradores da literatura para celebrar a cultura e fortalecer o cenário literário sabarense.