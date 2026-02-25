Sabará recebe roda de conversa com escritores na Biblioteca Pública
Expectativa é reunir leitores, estudantes e admiradores da literatura
A literatura vai ganhar voz em Sabará nesta quarta-feira (26). A Biblioteca Pública Municipal recebe, às 18h30, uma roda de conversa com escritores da cidade, em um encontro gratuito e aberto ao público.
A iniciativa integra a programação oficial da 15ª Noite Mineira de Museus e Bibliotecas e propõe um momento de troca, inspiração e valorização da produção literária local. O bate-papo será mediado pelo bibliotecário Rudney Silvério.
O evento será realizado na Biblioteca Pública, localizada na rua da República, 58, no Centro de Sabará. A participação é gratuita.
A ação faz parte das atividades promovidas pela Secretaria Estadual de Cultura e Turismo, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, e busca aproximar a comunidade dos espaços culturais e dos autores da própria cidade.
A expectativa é reunir leitores, estudantes e admiradores da literatura para celebrar a cultura e fortalecer o cenário literário sabarense.