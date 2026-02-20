Assine
Fábrica de medicamentos abre vagas de emprego em Sabará

As oportunidades são para cargos operacionais e técnicos, distribuídos em diferentes turnos

Redação
Redação
Repórter
20/02/2026 18:09

Interessados devem se inscrever pelo site da empresa
Interessados devem se inscrever pelo site da empresa crédito: JOAO MARCOS ROSA / NITRO

A fábrica de medicamentos Hipolabor está com novas oportunidades de emprego abertas para atuação em Sabará. 

As vagas são para auxiliar de almoxarifado de inflamáveis (primeiro turno, das 7h às 16h48); transportador de carga (segundo turno, das 16h47 às 13h55); auxiliar de almoxarifado – pesador (terceiro turno, da 0h35 às 7h30); e técnico de Qualificação e Calibração (vaga temporária, primeiro turno, das 7h às 16h48).

Para os cargos operacionais, é exigido Ensino Fundamental ou Médio, conforme a função. Já para a vaga técnica, é necessário Ensino Médio completo e formação técnica em áreas como Instrumentação, Mecatrônica, Metrologia, Mecânica, Eletrotécnica ou Automação Industrial.

A jornada será de segunda a sexta-feira para as vagas dos primeiro e segundo turnos. No terceiro turno, o trabalho ocorre de segunda a sábado.

Entre os benefícios oferecidos estão assistência médica e odontológica, vale-alimentação, vale-transporte, café da manhã, refeitório, seguro de vida, estacionamento, ginástica laboral e convênio com farmácia. Segundo a empresa, os profissionais atuarão em ambiente industrial estruturado, com foco em segurança, qualidade e desenvolvimento profissional.

Os interessados devem se inscrever diretamente no portal de recrutamento da empresa, através deste link

