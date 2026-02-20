Assine
SAÚDE

Sabará inicia campanha de vacinação contra chikungunya

Para ampliar o acesso da população, a prefeitura vai realizar dois "corujões" de vacinação

Redação
Redação
20/02/2026 15:53

Imagem Ilustrativa
Imagem Ilustrativa crédito: Imagem: Freepik/Divulgação

A Prefeitura de Sabará inicia na próxima segunda-feira (23) a campanha de vacinação contra a chikungunya. A imunização segue até o dia 7 de março e é destinada a moradores do município com idades entre 18 e 59 anos.

As doses estarão disponíveis nas salas de vacina das unidades de saúde da cidade, das 8h às 16h30, exceto na unidade do Pompéu. Para receber a vacina, é necessário apresentar documento oficial com foto e o cartão de vacinação.

Com a chegada dos imunizantes, Sabará passa a integrar o grupo de municípios que já iniciaram a aplicação da vacina, fortalecendo as ações de prevenção às arboviroses. Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a chikungunya pode causar febre alta, dores intensas nas articulações e sintomas que, em alguns casos, persistem por meses.

Para ampliar o acesso da população, a prefeitura vai realizar dois “corujões” de vacinação, confira:

  • 25 de fevereiro, no Centro Administrativo - rua Marquês de Sapucaí, 317, no Centro
  • 4 de março, na Escola Municipal Maria Aparecida Batista - rua Mariana, 61, no bairro Nações Unidas

O prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo, destacou a importância da campanha. “A chegada da vacina contra a chikungunya representa um avanço importante na prevenção e no enfrentamento às arboviroses em nossa cidade. Sabemos o quanto essa doença pode impactar a vida das famílias, causando dores intensas e afastando trabalhadores de suas atividades. Nosso compromisso é com a proteção, o cuidado e a qualidade de vida do povo de Sabará.”

