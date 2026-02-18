Rede municipal de Sabará retoma aulas na próxima segunda-feira

A Secretaria Municipal de Educação de Sabará informa que as aulas na rede municipal serão retomadas normalmente na próxima segunda-feira (23).

As aulas foram suspensas até esta sexta-feira (20), em razão do período de Carnaval e da realização de programação interna voltada ao planejamento e à organização das atividades pedagógicas.

De acordo com o comunicado, nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro não houve atividades devido ao Carnaval. Já nos dias 19 e 20, as unidades escolares estarão envolvidas em programação interna das equipes.