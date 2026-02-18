Assine
overlay
Início Sabará
EDUCAÇÃO

Rede municipal de Sabará retoma aulas na próxima segunda-feira

Aulas foram suspensas até esta sexta-feira (20)

Publicidade
Carregando...
RE
Redação
RE
Redação
Repórter
18/02/2026 19:21

compartilhe

SIGA
x
Freepik/Reprodução
Freepik/Reprodução crédito: Freepik/Reprodução

A Secretaria Municipal de Educação de Sabará informa que as aulas na rede municipal serão retomadas normalmente na próxima segunda-feira (23). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As aulas foram suspensas até esta sexta-feira (20), em razão do período de Carnaval e da realização de programação interna voltada ao planejamento e à organização das atividades pedagógicas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com o comunicado, nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro não houve atividades devido ao Carnaval. Já nos dias 19 e 20, as unidades escolares estarão envolvidas em programação interna das equipes.

Tópicos relacionados:

aulas municipal proxima rede retoma

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay