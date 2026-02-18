Sabará é reconhecida com Selo Prata em alfabetização pelo MEC
Certificação foi concedida à Secretaria Municipal de Educação
O município de Sabará foi reconhecido com o Selo Prata do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, iniciativa do Ministério da Educação (MEC) que destaca redes de ensino comprometidas com a alfabetização das crianças na idade certa.
Para a prefeitura, a certificação foi concedida à Secretaria Municipal de Educação e reforça o avanço das políticas públicas voltadas à garantia do direito de aprender nos primeiros anos escolares.
Ainda segundo a administração municipal, a conquista é resultado de um trabalho contínuo, que envolve o fortalecimento das práticas pedagógicas nas escolas, a formação permanente dos professores alfabetizadores e o acompanhamento sistemático da aprendizagem dos estudantes.