Sabará é reconhecida com Selo Prata em alfabetização pelo MEC

O município de Sabará foi reconhecido com o Selo Prata do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, iniciativa do Ministério da Educação (MEC) que destaca redes de ensino comprometidas com a alfabetização das crianças na idade certa.

Para a prefeitura, a certificação foi concedida à Secretaria Municipal de Educação e reforça o avanço das políticas públicas voltadas à garantia do direito de aprender nos primeiros anos escolares.

Ainda segundo a administração municipal, a conquista é resultado de um trabalho contínuo, que envolve o fortalecimento das práticas pedagógicas nas escolas, a formação permanente dos professores alfabetizadores e o acompanhamento sistemático da aprendizagem dos estudantes.