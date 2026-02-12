Confira a programação completa do Carnaval 2026 em Sabará
Festa ocupará o Centro Histórico e também bairros e distritos do município
A Prefeitura de Sabará divulgou a programação oficial do Carnaval 2026 – Viva o Patrimônio, que será realizado entre os dias 12 e 17 de fevereiro. Com dezenas de blocos tradicionais, shows musicais e atrações culturais, a festa ocupará o Centro Histórico e também bairros e distritos do município, reforçando a tradição carnavalesca da cidade e valorizando o patrimônio cultural local.
Segundo o prefeito Sargento Rodolfo,o evento reforça a identidade cultural da cidade e também movimenta a economia local. “O Carnaval de Sabará é patrimônio do nosso povo. Preparamos uma programação diversa, segura e para todas as idades, valorizando nossas tradições, nossos blocos e também gerando renda para comerciantes e trabalhadores da cidade”, afirmou.
Programação completa
12/02 | QUINTA – FEIRA (Centro)
19h – Concentração do Bloco Cum Cum Furunco (Ao lado da Igreja do Rosário)
22h – Desfile do Bloco Cum Cum Furunco
13/02 | SEXTA – FEIRA (Centro)
17h – Concentração da Saudade (Rua do Carmo, ao lado da Igreja do Carmo)
18h – Desfile da Saudade
18h – DJ Wanderson Soares (Praça Santa Rita)
19h – Concentração do Bloco do Banho (Rua do Carmo, em frente ao Bosque Municipal)
19h30 – Na Aba do Samba (Palco Saudade, Praça da Câmara)
20h30 – Tatá Rocha (Praça Santa Rita)
21h – Desfile Bloco do Banho
21h30 – Bloco Afro 13 de Maio (Rua Pedro II, em frente ao Teatro Municipal)
14/02 | SÁBADO (Centro)
13h – DJ Luis Henrique (Praça Santa Rita)
14 – Bloco Concentra + Não Sai (Praça Santa Rita)
14h30 – Resenha do Samba (Palco Saudade, Praça da Câmara)
15h – Concentração Bloco Arrastão da Uai (Praça Melo Viana)
16h – DJ Wanderson Soares (Palco Saudade, Praça da Câmara)
16h – Concentração Bloco Amphola 600ml (Rua do Carmo)
16h – Concentração do Bloco Zorocarmo (Rua Zoroastro Viana Passos c/ Rua Yvon de Paiva)
17h – Concentração do Bloco Mulheres do Ó (Rua do Carmo, em frente ao Foto Cecílio)
17h – Desfile Bloco Arrastão da Uai
18h – Desfile do Bloco Mulheres do Ó
18h – Concentração Bloco do Farol (Rua do Carmo, Restaurante Quintal do Ouro)
18h30 – Amanda Mayer (Praça Melo Viana)
18h30 – Velha Guarda do Samba (Praça Santa Rita)
18h30 – Desfile Amphola 600ml
19h30 – Turma D´Black (Palco Saudade, Praça da Câmara)
19h30 – Desfile Bloco do Farol
20h – Concentração do Bloco Liberais do Samba (Rua Zoroastro Viana Passos, 56)
20h – Desfile Rancho das Flores
20h30 – Bloco Sol Nascente (Praça Melo Viana)
20h30 – Desfile Bloco Zorocarmo
21h – Sampop Brasil (Praça Santa Rita)
21h – Desfile Liberais do Samba
21h30 – Balaio de Bambas (Palco Saudade, Praça da Câmara)
14/02 | SÁBADO
Praça do Barão
20h – DJ Toninho
21h – Pipoca do Movimento
23h – Aerofusca
Alvorada
19h30 – Reyzinho do Cavaco
21h30 – DJ Moura
Ravena
18h – DJ Nanda Chitta
22h – Diego Martins
Fátima
18h – DJ Ronildo
22h – Bora lá
15/02 | DOMINGO (Centro)
8h – Concentração do Bloco Caricato Piranhas do Morro
9h – DJ Wanderson Siqueira (Praça Melo Viana)
9h – Concentração Bloco Mamãe Eu Quero (Praça Melo Viana)
9h30 – Desfile Bloco Mamãe Eu Quero
10h – Concentração Bloco Pagode do Minduka (Rua José brochado Gomes, 135)
10h – Concentração Bloco Caricato Hivolt (Rua Do Carmo próximo à Igreja do Carmo)
10h – Concentração do Bloco Inex (Rua Borba Gato, em frente o porão do Cravo Vermelho)
11h – Caio Santos (Praça Santa Rita)
11h – Concentração Bloco Paraíso dos Moralistas (Largo do Jogo da Bola, Chafariz do Kaquende)
11h30 – Chuveirinho (Praça Santa Rita)
11h30 – Concentração do Bloco Caricato Sapatão (R. Marquês de Sapucaí próx. ao Clube Mundo Velho)
12h – DJ Toninho (Palco Saudade, Praça da Câmara)
12h – Concentração do Bloco Caricato Ranchão (Rua Mestra Ritinha, Bar-Oco)
12h30 – DJ Moura (Praça Santa Rita)
13h – Desfile Bloco Paraíso dos Moralistas
14h30 – Desfile Bloco Caricato Hivolt
15h – Na Aba do Samba (Praça Santa Rita)
15h – Desfile Bloco Inex
15h – Desfile Bloco Caricato Sapatão
15h – Desfile Bloco Caricato Piranhas do Morro
15h – Desfile Bloco Ranchão
15h30 – Desfile Bloco Pagode do Minduka
16h – Desfile Bloco Tapa na Peteca
17h – Chuveirão (Praça Santa Rita)
18h30 – Me Chama que Eu Vou (Palco Saudade, Praça da Câmara)
19h30 – Pipoca do Movimento (Praça Melo Viana)
20h – Vicente e os Caras (Praça Santa Rita)
15/02 | DOMINGO
Praça do Barão
20h – DJ Wanderson Soares
21h – Bloco Afro 13 de Maio
23h – Cê Joga
Alvorada
18h – DJ Ronildo
22h – Diego Martins
Ravena
18h – DJ Nanda Chitta
22h – Turma D´ Black
Fátima
18h – DJ Carol
22h – Layne Souza
16/02 | SEGUNDA-FEIRA (Centro)
13h – DJ Wanderson Soares (Praça Santa Rita)
13h – DJ Ronildo (Praça Melo Viana)
15h – Concentração Bloco Caricato Uzomidoido (Rua Zoroastro Passos)
16h – Smiling Friday (Palco Saudade, Praça da Câmara)
16h – Concentração Bloco Amphola 600ml (Rua do Carmo)
16h Concentração Bloco do Cravo (R. Borba Gato, 22. Sede do Clube Cravo Vermelho )
17h30 – Resenha do Samba (Praça Santa Rita)
17h30 – Layne Souza (Praça Melo Viana)
18h – Desfile Amphola 600ml
18h – Concentração Bloco do Farol (Rua do Carmo, Restaurante Quintal do Ouro)
18h30 – Desfile Bloco Caricato Uzomidoido
19h – Desfile Bloco do Cravo
20h – Concentração Bloco Pipoca do Movimento (R. do Carmo, em frente a Igreja do Carmo)
20h – Bora Lá (Praça Santa Rita)
20h – Cê Joga (Praça Melo Viana)
20h – Desfile Bloco do Farol
20h – Concentração do Bloco Liberais do Samba (Rua Zoroastro Viana Passos, 56)
20h – Biruta Samba e Choro (Palco Saudade, Praça da Câmara)
20h30 – Bloco Afro 13 de Maio
20h30 – Desfile Bloco Pipoca do Movimento
21h – Desfile Bloco Liberais do Samba
16/02 | SEGUNDA-FEIRA
Praça do Barão
20h – DJ Moura
22h30 – Akatu
Alvorada
18h – DJ Carol
22h – Amanda Mayer
Ravena
18h – DJ Toninho
22h – Reyzinho do Cavaco
Fátima
18h – DJ Marcelo Ricardo
22h – Mandruvinha
Pompéu
14h – Carnaval do Pompéu (Entorno da Capela Santo Antônio do Pompéu)
18h – Cê joga
Vila Santa Cruz
12h – Carnaval da Vila Santa Cruz
Suor e Swing
17/02 | TERÇA-FEIRA (Centro)
8h – Concentração do Bloco Caricato Piranhas do Morro
10h – Concentração Bloco Pagode do Minduka (Rua José brochado Gomes, 135)
10h – Concentração Bloco Caricato Hivolt (Rua Do Carmo próximo à Igreja do Carmo)
11h – Concentração Bloco Paraíso dos Moralistas (Largo do Jogo da Bola, Chafariz do Kaquende)
11h30 – Concentração do Bloco Caricato Sapatão (R. Marquês de Sapucaí próx. ao Clube Mundo Velho)
12h – Bloco Sol Nascente (Praça Melo Viana)
12h – DJ Ronildo (Palco Saudade, Praça da Câmara)
12h – Concentração do Bloco Caricato Ranchão (Rua Mestra Ritinha, Bar-Oco)
12h- DJ Wanderson Siqueira (Praça Santa Rita)
13h – Desfile Bloco Paraíso dos Moralistas
13h30 – DJ Toninho (Praça Melo Viana)
14h30 – Desfile Bloco Caricato Hivolt
15h – Desfile Bloco Caricato Sapatão
15h – Desfile Bloco Caricato Piranhas do Morro
15h – Desfile Bloco Ranchão
15h30 – Desfile Bloco Pagode do Minduka
16h – Desfile Bloco Tapa na Peteca
17h – Chuveirão (Praça Santa Rita)
18h – Uai que Cola (Praça Santa Rita)
20h – Suor e Swing (Palco Saudade, Praça da Câmara)
20h30 – Cinara Ribeiro (Praça Santa Rita)
20h30 – Turma D´ Black (Praça Melo Viana)
17/02 | TERÇA-FEIRA
Praça do Barão
21h – Bora Lá
23h – Vicente e os Caras
Alvorada
18h – DJ Marcelo Ricardo
22h – Zé Márcio
Ravena
18h – DJ Moura
22h – Tradicionalmente
Fátima
18h – DJ Carol
22h – Leidson