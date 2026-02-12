Confira a programação completa do Carnaval 2026 em Sabará

A Prefeitura de Sabará divulgou a programação oficial do Carnaval 2026 – Viva o Patrimônio, que será realizado entre os dias 12 e 17 de fevereiro. Com dezenas de blocos tradicionais, shows musicais e atrações culturais, a festa ocupará o Centro Histórico e também bairros e distritos do município, reforçando a tradição carnavalesca da cidade e valorizando o patrimônio cultural local.

Segundo o prefeito Sargento Rodolfo,o evento reforça a identidade cultural da cidade e também movimenta a economia local. “O Carnaval de Sabará é patrimônio do nosso povo. Preparamos uma programação diversa, segura e para todas as idades, valorizando nossas tradições, nossos blocos e também gerando renda para comerciantes e trabalhadores da cidade”, afirmou.

Programação completa

12/02 | QUINTA – FEIRA (Centro)

19h – Concentração do Bloco Cum Cum Furunco (Ao lado da Igreja do Rosário)

22h – Desfile do Bloco Cum Cum Furunco

13/02 | SEXTA – FEIRA (Centro)

17h – Concentração da Saudade (Rua do Carmo, ao lado da Igreja do Carmo)

18h – Desfile da Saudade

18h – DJ Wanderson Soares (Praça Santa Rita)

19h – Concentração do Bloco do Banho (Rua do Carmo, em frente ao Bosque Municipal)

19h30 – Na Aba do Samba (Palco Saudade, Praça da Câmara)

20h30 – Tatá Rocha (Praça Santa Rita)

21h – Desfile Bloco do Banho

21h30 – Bloco Afro 13 de Maio (Rua Pedro II, em frente ao Teatro Municipal)

14/02 | SÁBADO (Centro)

13h – DJ Luis Henrique (Praça Santa Rita)

14 – Bloco Concentra + Não Sai (Praça Santa Rita)

14h30 – Resenha do Samba (Palco Saudade, Praça da Câmara)

15h – Concentração Bloco Arrastão da Uai (Praça Melo Viana)

16h – DJ Wanderson Soares (Palco Saudade, Praça da Câmara)

16h – Concentração Bloco Amphola 600ml (Rua do Carmo)

16h – Concentração do Bloco Zorocarmo (Rua Zoroastro Viana Passos c/ Rua Yvon de Paiva)

17h – Concentração do Bloco Mulheres do Ó (Rua do Carmo, em frente ao Foto Cecílio)

17h – Desfile Bloco Arrastão da Uai

18h – Desfile do Bloco Mulheres do Ó

18h – Concentração Bloco do Farol (Rua do Carmo, Restaurante Quintal do Ouro)

18h30 – Amanda Mayer (Praça Melo Viana)

18h30 – Velha Guarda do Samba (Praça Santa Rita)

18h30 – Desfile Amphola 600ml

19h30 – Turma D´Black (Palco Saudade, Praça da Câmara)

19h30 – Desfile Bloco do Farol

20h – Concentração do Bloco Liberais do Samba (Rua Zoroastro Viana Passos, 56)

20h – Desfile Rancho das Flores

20h30 – Bloco Sol Nascente (Praça Melo Viana)

20h30 – Desfile Bloco Zorocarmo

21h – Sampop Brasil (Praça Santa Rita)

21h – Desfile Liberais do Samba

21h30 – Balaio de Bambas (Palco Saudade, Praça da Câmara)

14/02 | SÁBADO

Praça do Barão

20h – DJ Toninho

21h – Pipoca do Movimento

23h – Aerofusca

Alvorada

19h30 – Reyzinho do Cavaco

21h30 – DJ Moura

Ravena

18h – DJ Nanda Chitta

22h – Diego Martins

Fátima

18h – DJ Ronildo

22h – Bora lá

15/02 | DOMINGO (Centro)

8h – Concentração do Bloco Caricato Piranhas do Morro

9h – DJ Wanderson Siqueira (Praça Melo Viana)

9h – Concentração Bloco Mamãe Eu Quero (Praça Melo Viana)

9h30 – Desfile Bloco Mamãe Eu Quero

10h – Concentração Bloco Pagode do Minduka (Rua José brochado Gomes, 135)

10h – Concentração Bloco Caricato Hivolt (Rua Do Carmo próximo à Igreja do Carmo)

10h – Concentração do Bloco Inex (Rua Borba Gato, em frente o porão do Cravo Vermelho)

11h – Caio Santos (Praça Santa Rita)

11h – Concentração Bloco Paraíso dos Moralistas (Largo do Jogo da Bola, Chafariz do Kaquende)

11h30 – Chuveirinho (Praça Santa Rita)

11h30 – Concentração do Bloco Caricato Sapatão (R. Marquês de Sapucaí próx. ao Clube Mundo Velho)

12h – DJ Toninho (Palco Saudade, Praça da Câmara)

12h – Concentração do Bloco Caricato Ranchão (Rua Mestra Ritinha, Bar-Oco)

12h30 – DJ Moura (Praça Santa Rita)

13h – Desfile Bloco Paraíso dos Moralistas

14h30 – Desfile Bloco Caricato Hivolt

15h – Na Aba do Samba (Praça Santa Rita)

15h – Desfile Bloco Inex

15h – Desfile Bloco Caricato Sapatão

15h – Desfile Bloco Caricato Piranhas do Morro

15h – Desfile Bloco Ranchão

15h30 – Desfile Bloco Pagode do Minduka

16h – Desfile Bloco Tapa na Peteca

17h – Chuveirão (Praça Santa Rita)

18h30 – Me Chama que Eu Vou (Palco Saudade, Praça da Câmara)

19h30 – Pipoca do Movimento (Praça Melo Viana)

20h – Vicente e os Caras (Praça Santa Rita)

15/02 | DOMINGO

Praça do Barão

20h – DJ Wanderson Soares

21h – Bloco Afro 13 de Maio

23h – Cê Joga

Alvorada

18h – DJ Ronildo

22h – Diego Martins

Ravena

18h – DJ Nanda Chitta

22h – Turma D´ Black

Fátima

18h – DJ Carol

22h – Layne Souza

16/02 | SEGUNDA-FEIRA (Centro)

13h – DJ Wanderson Soares (Praça Santa Rita)

13h – DJ Ronildo (Praça Melo Viana)

15h – Concentração Bloco Caricato Uzomidoido (Rua Zoroastro Passos)

16h – Smiling Friday (Palco Saudade, Praça da Câmara)

16h – Concentração Bloco Amphola 600ml (Rua do Carmo)

16h Concentração Bloco do Cravo (R. Borba Gato, 22. Sede do Clube Cravo Vermelho )

17h30 – Resenha do Samba (Praça Santa Rita)

17h30 – Layne Souza (Praça Melo Viana)

18h – Desfile Amphola 600ml

18h – Concentração Bloco do Farol (Rua do Carmo, Restaurante Quintal do Ouro)

18h30 – Desfile Bloco Caricato Uzomidoido

19h – Desfile Bloco do Cravo

20h – Concentração Bloco Pipoca do Movimento (R. do Carmo, em frente a Igreja do Carmo)

20h – Bora Lá (Praça Santa Rita)

20h – Cê Joga (Praça Melo Viana)

20h – Desfile Bloco do Farol

20h – Concentração do Bloco Liberais do Samba (Rua Zoroastro Viana Passos, 56)

20h – Biruta Samba e Choro (Palco Saudade, Praça da Câmara)

20h30 – Bloco Afro 13 de Maio

20h30 – Desfile Bloco Pipoca do Movimento

21h – Desfile Bloco Liberais do Samba

16/02 | SEGUNDA-FEIRA

Praça do Barão

20h – DJ Moura

22h30 – Akatu

Alvorada

18h – DJ Carol

22h – Amanda Mayer

Ravena

18h – DJ Toninho

22h – Reyzinho do Cavaco

Fátima

18h – DJ Marcelo Ricardo

22h – Mandruvinha

Pompéu

14h – Carnaval do Pompéu (Entorno da Capela Santo Antônio do Pompéu)

18h – Cê joga

Vila Santa Cruz

12h – Carnaval da Vila Santa Cruz

Suor e Swing

17/02 | TERÇA-FEIRA (Centro)

8h – Concentração do Bloco Caricato Piranhas do Morro

10h – Concentração Bloco Pagode do Minduka (Rua José brochado Gomes, 135)

10h – Concentração Bloco Caricato Hivolt (Rua Do Carmo próximo à Igreja do Carmo)

11h – Concentração Bloco Paraíso dos Moralistas (Largo do Jogo da Bola, Chafariz do Kaquende)

11h30 – Concentração do Bloco Caricato Sapatão (R. Marquês de Sapucaí próx. ao Clube Mundo Velho)

12h – Bloco Sol Nascente (Praça Melo Viana)

12h – DJ Ronildo (Palco Saudade, Praça da Câmara)

12h – Concentração do Bloco Caricato Ranchão (Rua Mestra Ritinha, Bar-Oco)

12h- DJ Wanderson Siqueira (Praça Santa Rita)

13h – Desfile Bloco Paraíso dos Moralistas

13h30 – DJ Toninho (Praça Melo Viana)

14h30 – Desfile Bloco Caricato Hivolt

15h – Desfile Bloco Caricato Sapatão

15h – Desfile Bloco Caricato Piranhas do Morro

15h – Desfile Bloco Ranchão

15h30 – Desfile Bloco Pagode do Minduka

16h – Desfile Bloco Tapa na Peteca

17h – Chuveirão (Praça Santa Rita)

18h – Uai que Cola (Praça Santa Rita)

20h – Suor e Swing (Palco Saudade, Praça da Câmara)

20h30 – Cinara Ribeiro (Praça Santa Rita)

20h30 – Turma D´ Black (Praça Melo Viana)

17/02 | TERÇA-FEIRA

Praça do Barão

21h – Bora Lá

23h – Vicente e os Caras

Alvorada

18h – DJ Marcelo Ricardo

22h – Zé Márcio

Ravena

18h – DJ Moura

22h – Tradicionalmente

Fátima

18h – DJ Carol

22h – Leidson