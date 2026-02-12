Assine
Sabará lança Guia do Folião com todas as informações sobre o Carnaval

Material reúne todas as informações sobre a festa em Sabará que o folião precisa saber

Redação
Repórter
12/02/2026 12:36

Guia é digital e pode ser acessado por todos
Guia é digital e pode ser acessado por todos crédito: eli ramos/Divulgação

A poucos dias da folia, Sabará já se prepara para receber moradores e visitantes com mais organização e informação na palma da mão. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, lançou o Guia do Folião para o Carnaval 2026, reunindo orientações essenciais para quem vai curtir a festa na cidade histórica.

O material traz a programação oficial dos blocos, com datas, horários e locais de saída, além de detalhes sobre serviços públicos, segurança, mobilidade urbana e mapas de circulação no Centro Histórico. A proposta é facilitar o deslocamento e garantir que o público aproveite cada momento com tranquilidade.

Segundo a secretária municipal de Turismo, Jussara Paim, o guia vai além da agenda carnavalesca. “O Guia do Folião foi pensado para promover, além do Carnaval, os nossos atrativos turísticos e a nossa gastronomia, além de facilitar o acesso às informações da festa, tanto para quem mora em Sabará quanto para quem nos visita.”

A iniciativa também reforça o compromisso do município com a preservação do patrimônio cultural e a valorização da tradição carnavalesca local, reconhecida por atrair foliões em busca de blocos de rua, cortejos e do charme do Centro Histórico.

O Guia do Folião está disponível online e pode ser acessado clicando aqui.

overflay