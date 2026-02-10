Assine
Resultado preliminar do chamamento de blocos para o Carnaval é divulgado

Prazo para interposição de recursos é de um dia útil a partir desta terça

Redação
Redação
Repórter
10/02/2026 21:13

A Secretaria Municipal de Cultura de Sabará publicou, nesta terça-feira (10), o resultado preliminar do chamamento de blocos para apoio financeiro para o Carnaval 2026.

A prefeitura informa que o prazo para interposição de recursos é de um dia útil, contado a partir da
data de publicação deste resultado.

Os recursos deverão ser encaminhados exclusivamente para o e-mail editais.cultura@sabara.mg.gov.br e serão avaliados pela comissão avaliadora.

Clique aqui para conferir o resultado. 

