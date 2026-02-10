Resultado preliminar do chamamento de blocos para o Carnaval é divulgado
Prazo para interposição de recursos é de um dia útil a partir desta terça
A Secretaria Municipal de Cultura de Sabará publicou, nesta terça-feira (10), o resultado preliminar do chamamento de blocos para apoio financeiro para o Carnaval 2026.
A prefeitura informa que o prazo para interposição de recursos é de um dia útil, contado a partir da
data de publicação deste resultado.
Os recursos deverão ser encaminhados exclusivamente para o e-mail editais.cultura@sabara.mg.gov.br e serão avaliados pela comissão avaliadora.
Clique aqui para conferir o resultado.