Resultado preliminar do chamamento de blocos para o Carnaval é divulgado

A Secretaria Municipal de Cultura de Sabará publicou, nesta terça-feira (10), o resultado preliminar do chamamento de blocos para apoio financeiro para o Carnaval 2026.

A prefeitura informa que o prazo para interposição de recursos é de um dia útil, contado a partir da

data de publicação deste resultado.

Os recursos deverão ser encaminhados exclusivamente para o e-mail editais.cultura@sabara.mg.gov.br e serão avaliados pela comissão avaliadora.

Clique aqui para conferir o resultado.