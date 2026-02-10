Com foco nos blocos tradicionais, Carnaval de Sabará espera 80 mil foliões

Com o tema “Viva o Patrimônio”, o Carnaval de Sabará em 2026 reforça a tradição dos blocos caricatos e o uso do Centro Histórico como principal cenário da festa. A expectativa da prefeitura é reunir cerca de 80 mil pessoas entre os dias 12 e 17 de fevereiro, com impacto econômico estimado em R$ 2,4 milhões.

Reconhecida como um dos carnavais mais tradicionais de Minas Gerais, Sabará aposta novamente em um modelo que prioriza os desfiles de rua com bandas ao vivo, valorizando manifestações culturais que atravessam gerações. Ao todo, cerca de 30 blocos caricatos e grupos tradicionais devem desfilar pelo Centro Histórico, além dos blocos que atuam nas regionais da cidade. Alguns deles mantêm atividades ininterruptas há mais de 70 anos.

O Centro Histórico será o principal palco da folia, com a arquitetura barroca dialogando com as cores, fantasias e elementos do sincretismo religioso presentes no carnaval sabarense. A decoração da cidade seguirá essas referências, reforçando a identidade cultural e a preservação do patrimônio material e imaterial do município.

Programação

A programação também será distribuída por bairros e regionais como Alvorada, Ravena, Fátima, Pompéu, Vila Santa Cruz, Praça do Barão e região das Nações Unidas. Além dos desfiles de blocos caricatos e tradicionais, estão previstas apresentações de bandas locais e regionais, DJs, rodas de samba e outras atrações culturais, em diferentes horários.

De acordo com o prefeito Sargento Rodolfo, a proposta é manter um Carnaval voltado para toda a família. “Preparamos um evento que valoriza o patrimônio humano, histórico e sensorial de Sabará. A proposta é um Carnaval onde netos e avós possam brincar juntos e, depois, aproveitar a nossa culinária, sempre com respeito a um cenário que é único no mundo e motivo de orgulho para todos nós”, afirma.

O secretário municipal de Cultura, Marcelo Santiago, destaca que a programação foi pensada para preservar a identidade do carnaval sabarense. “O Carnaval de Sabará é um patrimônio vivo. Nossa programação valoriza os blocos caricatos, as bandas e os grupos tradicionais que mantêm essa festa viva há décadas. É uma escolha consciente por um carnaval que respeita a história da cidade, ocupa o centro histórico de forma responsável e fortalece a cultura popular como herança coletiva”, diz.

Guia do Folião

Como novidade para 2026, a Secretaria de Turismo lançará o Guia do Folião, com a programação oficial dos blocos, datas, horários e locais de saída, além de orientações de segurança, informações sobre serviços públicos, mapas de circulação e conteúdos úteis para moradores e visitantes.

Segundo a secretária Jussara Paim, o material busca facilitar o acesso às informações e contribuir para uma festa mais organizada. “O Guia do Folião foi pensado para facilitar o acesso às informações do Carnaval, tanto para quem mora em Sabará quanto para quem nos visita. Ele contribui para uma festa mais organizada, segura e respeitosa com o nosso patrimônio histórico, fortalecendo o Carnaval como uma expressão legítima da nossa cultura popular”, destaca.