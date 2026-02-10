Assine
FOLIA

Carnaval: confira resultado final do cadastro de ambulantes e barraqueiros

Profissionais que poderão trabalhar no Carnaval foram escolhidos através de um sorteio

Redação
10/02/2026 16:00

Sorteio foi realizado na última semana
Sorteio foi realizado na última semana crédito: Prefeitura de Sabará/Reprodução

A Prefeitura de Sabará divulgou, nessa segunda-feira (9), o resultado do sorteio de ambulantes e barraqueiros cadastrados para o Carnaval deste ano.

O sorteio foi realizado na semana passada, pela Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. A iniciativa teve como objetivo assegurar uma seleção justa e imparcial dos inscritos, seguindo as orientações e critérios estabelecidos no site da prefeitura.

Confira abaixo:

ATA BARRAQUEIROS – RESULTADO PRELIMINAR

ATA AMBULANTES – RESULTADO PRELIMINAR

COMUNICADO – RESULTADO PRELIMINAR

BARRAQUEIROS – RESULTADO FINAL

AMBULANTES – RESULTADO FINAL

COMUNICADO 09.02.2026

Tópicos relacionados:

ambulantes carnaval

