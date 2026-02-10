Carnaval: confira resultado final do cadastro de ambulantes e barraqueiros
Profissionais que poderão trabalhar no Carnaval foram escolhidos através de um sorteio
compartilheSIGA
A Prefeitura de Sabará divulgou, nessa segunda-feira (9), o resultado do sorteio de ambulantes e barraqueiros cadastrados para o Carnaval deste ano.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O sorteio foi realizado na semana passada, pela Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. A iniciativa teve como objetivo assegurar uma seleção justa e imparcial dos inscritos, seguindo as orientações e critérios estabelecidos no site da prefeitura.
Confira abaixo:
ATA BARRAQUEIROS – RESULTADO PRELIMINAR
ATA AMBULANTES – RESULTADO PRELIMINAR
COMUNICADO – RESULTADO PRELIMINAR
BARRAQUEIROS – RESULTADO FINAL
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia