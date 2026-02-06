Prefeitura abre vagas remanescentes para educação infantil

A Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está com vagas remanescentes abertas para a Educação Infantil, destinadas a crianças de 0 a 3 anos de idade, desde que completem essa idade até o dia 31 de março de 2026.

O atendimento para essas vagas está sendo realizado de forma presencial na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Dom Pedro II, 223, no Centro.

O município destaca que crianças que já estão matriculadas e frequentam unidades da rede municipal de ensino não precisam realizar novo cadastro.

As inscrições seguem abertas até o dia 30 de junho. Os responsáveis interessados devem procurar a Secretaria de Educação dentro do prazo para receber orientações e efetuar o procedimento necessário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em caso de dúvidas ou para mais informações, a Secretaria Municipal de Educação disponibiliza o e-mail cadastroescolar@sabara.mg.gov.br.