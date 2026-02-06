Grupo Akatu é atração confirmada do Carnaval 2026 em Sabará

O grupo de pagode Akatu está confirmado como uma das atrações do Carnaval 2026 em Sabará. A apresentação será realizada na segunda-feira, 16 de fevereiro, às 22h, no trio elétrico montado na Praça do Barão.

Criado em 2015 por um grupo de amigos, o Akatu se consolidou como um dos principais nomes do pagode nacional. O grupo acumula mais de 1 bilhão de streams nas plataformas digitais e cerca de 473 milhões de visualizações no YouTube.

O prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo, destacou a importância da atração para a programação do Carnaval. "É uma alegria trazer um grupo dessa relevância, fortalecendo a festa e proporcionando momentos especiais para as famílias que escolhem Sabará para celebrar. Quem nunca cantou e dançou com o Akatu? É bom demais! Vamos sempre valorizar a cultura com uma programação de qualidade", afirmou.

Além do sucesso nas plataformas digitais, o Akatu também se destaca nas rádios. O grupo alcançou o Top 1 nacional com três músicas autorais: "Complicado", "Meu Plano Falhou" e "Chá de Cama".