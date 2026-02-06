Assine
overlay
Início Sabará
FOLIA

Grupo Akatu é atração confirmada do Carnaval 2026 em Sabará

Grupo vai se apresentar na segunda-feira de Carnaval, dia 16 de fevereiro

Publicidade
Carregando...
RE
Redação
RE
Redação
Repórter
06/02/2026 18:13

compartilhe

SIGA
x
Grupo Akatu
Grupo Akatu crédito: Instagram/@yuriferreira719

O grupo de pagode Akatu está confirmado como uma das atrações do Carnaval 2026 em Sabará. A apresentação será realizada na segunda-feira, 16 de fevereiro, às 22h, no trio elétrico montado na Praça do Barão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Criado em 2015 por um grupo de amigos, o Akatu se consolidou como um dos principais nomes do pagode nacional. O grupo acumula mais de 1 bilhão de streams nas plataformas digitais e cerca de 473 milhões de visualizações no YouTube.

O prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo, destacou a importância da atração para a programação do Carnaval. "É uma alegria trazer um grupo dessa relevância, fortalecendo a festa e proporcionando momentos especiais para as famílias que escolhem Sabará para celebrar. Quem nunca cantou e dançou com o Akatu? É bom demais! Vamos sempre valorizar a cultura com uma programação de qualidade", afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além do sucesso nas plataformas digitais, o Akatu também se destaca nas rádios. O grupo alcançou o Top 1 nacional com três músicas autorais: "Complicado", "Meu Plano Falhou" e "Chá de Cama". 

Tópicos relacionados:

carnaval

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay