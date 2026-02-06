Prefeito anuncia primeiro Centro Pediátrico de Sabará

O prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo divulgou uma novidade nas redes sociais: o município vai ganhar o primeiro Centro Pediátrico da história, voltado exclusivamente para o atendimento infantojuvenil. O espaço está em processo de licitação e será implantado em uma área que antes funcionava como um pátio em frente à UPA.

De acordo com chefe do Executivo, o centro terá cinco consultórios, farmácia, sala de vacinação, área kids e atendimento com equipe multidisciplinar. A proposta é oferecer um serviço mais completo e acolhedor para crianças e adolescentes do município.

A unidade também pretende ser uma referência no cuidado infantil, com estrutura pensada para trazer mais tranquilidade às famílias. Segundo a administração municipal, a iniciativa faz parte de um foco maior em ações voltadas à saúde de crianças e jovens ao longo deste ano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda não há data divulgada para o início das obras ou para a entrega do centro.