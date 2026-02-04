Sorteio público de vagas para ambulantes e barraqueiros será em novo local

O sorteio das vagas para ambulantes e barraqueiros trabalharem no Carnaval de Sabará será em um novo local, conforme divulgado pela prefeitura. Antes, os sorteios iriam ocorrer no Teatro Municipal, mas agora, serão realizados no Cine Bandeirante, na rua Luis Cassiano, 60, no Centro.

Apesar da mudança no endereço, as datas do sorteios permanecem as mesmas. Para os barraqueiros, o sorteio ocorrerá nesta quarta-feira (4), às 10h. A entrega das credenciais aos selecionados ocorre no dia 11 de fevereiro, às 18h, também no Teatro Municipal.

Para as barracas de gastronomia e bebidas, o credenciamento foi destinado a pessoas físicas, jurídicas e entidades sem fins lucrativos sediadas no município. As barracas serão mistas, com permissão para venda de alimentos e bebidas.

Já para os ambulantes, o sorteio será nesta quinta-feira (5), às 14h. O resultado será divulgado no site da prefeitura.

As vagas para ambulantes estão distribuídas da seguinte forma:

10 vagas para venda de bebidas;

5 vagas para acessórios de carnaval;

5 vagas para chup-chup e picolé;

5 vagas para balas.

Entre as normas estabelecidas, está proibida a venda de alimentos preparados, como espetinhos, salgados e refeições prontas. As bebidas só poderão ser comercializadas em latas ou garrafas plásticas, sendo vedado o uso de copos, a venda fracionada e a utilização de garrafas de vidro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A atividade deverá ser exercida de forma itinerante, sem ponto fixo, e respeitando os horários da programação oficial do Carnaval. O descumprimento das regras implicará no recolhimento imediato da credencial e da mercadoria.