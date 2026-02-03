Assine
overlay
Início Sabará
GERAIS

Polícia Civil investiga fraudes em licitações da gestão passada em Sabará

Corporação apura fraudes em licitações da Secretaria de Meio Ambiente, entre os anos de 2022 e 2024

Publicidade
Carregando...
RE
Redação
RE
Redação
Repórter
03/02/2026 11:19

compartilhe

SIGA
x
Operação que investiga os crimes foi deflagrada nesta terça
Operação que investiga os crimes foi deflagrada nesta terça crédito: Imagem: Polícia Civil/Reprodução

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, nesta terça-feira (3), a operação Certame Cinzento para apurar possíveis fraudes em processos de licitação e credenciamento de empresas que prestaram serviços de pintura e reformas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Sabará durante a gestão municipal anterior, entre os anos de 2022 e 2024.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a PCMG, há indícios de irregularidades nos procedimentos administrativos, com suspeita de conluio entre empresas credenciadas e eventual repasse de recursos a agentes públicos que atuavam à época. Os crimes investigados incluem, em tese, corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de capitais e infrações à legislação de licitações e contratos administrativos.

No âmbito da operação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário. As diligências ocorreram em residências de investigados diretamente ligados aos fatos apurados. Durante as ações, os policiais apreenderam documentos, aparelhos celulares, notebooks, mídias digitais e outros materiais que passarão por perícia técnica para análise de comunicações, movimentações financeiras e possíveis vínculos entre os envolvidos.

Durante o cumprimento de um dos mandados, um dos alvos foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo de calibre permitido, após a localização de um armamento em situação irregular no imóvel. O investigado foi conduzido à unidade policial, teve a prisão formalizada e, após o pagamento de fiança arbitrada pela autoridade policial, foi colocado em liberdade. 

O que diz a gestão atual?

Em nota enviada à reportagem, a Prefeitura de Sabará esclareceu que a atual gestão, que assumiu o Executivo municipal em janeiro de 2025, não participou, não autorizou e não mantém qualquer vínculo com os fatos investigados.

O município informou ainda que as apurações dizem respeito a empresas credenciadas e ex-agentes públicos vinculados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente na gestão passada, entre 2022 e 2024.

A administração municipal destacou que implantou, a partir de 2025, um processo de auditoria externa em todos os fluxos e procedimentos administrativos, com o objetivo de ampliar a transparência e a legalidade dos atos públicos. A prefeitura reforçou que está à disposição da Justiça e da Polícia Civil para colaborar com as investigações.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As investigações seguem em andamento.

 

Tópicos relacionados:

fraudes licitacoes policia-civil

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay