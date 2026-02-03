Polícia Civil investiga fraudes em licitações da gestão passada em Sabará

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, nesta terça-feira (3), a operação Certame Cinzento para apurar possíveis fraudes em processos de licitação e credenciamento de empresas que prestaram serviços de pintura e reformas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Sabará durante a gestão municipal anterior, entre os anos de 2022 e 2024.

Segundo a PCMG, há indícios de irregularidades nos procedimentos administrativos, com suspeita de conluio entre empresas credenciadas e eventual repasse de recursos a agentes públicos que atuavam à época. Os crimes investigados incluem, em tese, corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de capitais e infrações à legislação de licitações e contratos administrativos.

No âmbito da operação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário. As diligências ocorreram em residências de investigados diretamente ligados aos fatos apurados. Durante as ações, os policiais apreenderam documentos, aparelhos celulares, notebooks, mídias digitais e outros materiais que passarão por perícia técnica para análise de comunicações, movimentações financeiras e possíveis vínculos entre os envolvidos.

Durante o cumprimento de um dos mandados, um dos alvos foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo de calibre permitido, após a localização de um armamento em situação irregular no imóvel. O investigado foi conduzido à unidade policial, teve a prisão formalizada e, após o pagamento de fiança arbitrada pela autoridade policial, foi colocado em liberdade.

O que diz a gestão atual?



Em nota enviada à reportagem, a Prefeitura de Sabará esclareceu que a atual gestão, que assumiu o Executivo municipal em janeiro de 2025, não participou, não autorizou e não mantém qualquer vínculo com os fatos investigados.

O município informou ainda que as apurações dizem respeito a empresas credenciadas e ex-agentes públicos vinculados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente na gestão passada, entre 2022 e 2024.

A administração municipal destacou que implantou, a partir de 2025, um processo de auditoria externa em todos os fluxos e procedimentos administrativos, com o objetivo de ampliar a transparência e a legalidade dos atos públicos. A prefeitura reforçou que está à disposição da Justiça e da Polícia Civil para colaborar com as investigações.

As investigações seguem em andamento.