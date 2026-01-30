Assine
overlay
Início Sabará
CIDADES

Sabará convida para o II Seminário de Desenvolvimento Esportivo

Interessados em participar devem fazer uma inscrição prévia

Publicidade
Carregando...
RE
Redação
RE
Redação
Repórter
30/01/2026 17:16

compartilhe

SIGA
x
Imagem Ilustrativa
Imagem Ilustrativa crédito: Imagem: Pexels/Divulgação

Neste sábado (31), a Igreja Batista de Sabará será palco do II Seminário de Desenvolvimento Esportivo, que propõe um dia de debates sobre gestão, inovação, políticas públicas e o papel do esporte no desenvolvimento social. O evento é gratuito, com inscrições pelo Sympla, e é voltado a profissionais da área, estudantes, gestores públicos, integrantes de projetos esportivos e pessoas interessadas no tema.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A programação inclui discussões sobre Políticas Públicas e Gestão Esportiva, com Ederley Souza, diretor executivo da Begov e especialista em captação de recursos públicos e ICMS Esportivo. Outro tema será Leis de Incentivo ao Esporte: captação e elaboração de projetos, apresentado por Carol Cassimiro, diretora da Begov e especialista em leis de incentivo e prestação de contas.

O seminário também traz o painel Inovação, Tecnologia e Futuro do Esporte, com Didi Barroso, produtor de eventos, coordenador da CUFA Minas, escritor e gestor do Instituto ProduKa. Já o tema Treinamento, Performance e Esporte de Base será abordado por André Fernandes, mestre em Ciências do Esporte pela UFMG, treinador do CMBH, professor do Colégio Loyola e coordenador do Instituto Reação BH.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além dos painéis, o encontro busca estimular a troca de experiências entre participantes de Sabará e de municípios da região, ampliando o diálogo sobre o fortalecimento do esporte e a criação de iniciativas mais estruturadas no setor.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay