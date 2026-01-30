Quadra no bairro General Carneiro será revitalizada, confirma prefeito

A quadra da rua Montes Claros, no bairro General Carneiro, está passando por obras de reforma e revitalização. A intervenção prevê melhorias estruturais, ampliação das opções de lazer e adequações para garantir mais conforto e acessibilidade à população.

De acordo com o prefeito Sargento Rodolfo, que divulgou a novidade nas redes sociais, a proposta é transformar completamente o espaço. Entre as mudanças previstas está a implantação de uma quadra de areia, além da criação de um espaço kids voltado ao lazer das crianças que frequentam o local com suas famílias.

O projeto também contempla a instalação de cobertura para oferecer mais conforto aos usuários. Outro ponto destacado é o reforço na acessibilidade. Estão previstas melhorias para facilitar o acesso de pessoas com deficiência, incluindo cadeirantes, além da instalação de bebedouros para atender quem utiliza o espaço.

"Nós vamos revitalizar tudo, colocar um espaço muito harmônico, muito bacana, com muito mais atividade pra população aqui em General Carneiro", afirmou.

O chefe do Executivo municipal também prometeu resolver problemas antigos da estrutura, como infiltrações e a presença de pombos. Para isso, serão instaladas calhas e tubulações para direcionar a água da chuva diretamente para a rua, evitando danos à quadra. Além disso, telas serão colocadas em toda a área para impedir a entrada de pombos, que atualmente causam transtornos no local.