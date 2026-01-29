Assine
GERAIS

Prefeitura articula parcerias com a UNA e anuncia plantões de castração

Ações serão nas áreas da saúde, jurídica e contábil, com foco em atendimento à população

Redação
29/01/2026 16:15

Imagem Ilustrativa
Imagem Ilustrativa crédito: Imagem: Freepik/Divulgação

A Prefeitura de Sabará esteve na UNA para discutir novas parcerias voltadas ao fortalecimento de serviços no município. O encontro resultou no alinhamento de ações nas áreas da saúde, jurídica e contábil, com foco no atendimento à população.

Entre as iniciativas debatidas está o apoio aos moradores durante o período de declaração do Imposto de Renda, oferecendo orientação e suporte àqueles que necessitam de auxílio.

Um dos principais avanços anunciados é a implantação dos plantões de castração no município. A medida atende a uma demanda antiga da população e começa a sair do papel, com a previsão inicial de 500 castrações.

No entanto, a prefeitura informou que ainda não há previsão para o início dos serviços, e que os detalhes, como datas e formatos de atendimento, serão divulgados posteriormente.

O Executivo municipal destacou ainda que as parcerias com instituições de ensino contribuem para ampliar o acesso a serviços essenciais e reforçam o compromisso com políticas públicas voltadas ao bem-estar da população e à causa animal.

