Prefeitura articula parcerias com a UNA e anuncia plantões de castração
Ações serão nas áreas da saúde, jurídica e contábil, com foco em atendimento à população
A Prefeitura de Sabará esteve na UNA para discutir novas parcerias voltadas ao fortalecimento de serviços no município. O encontro resultou no alinhamento de ações nas áreas da saúde, jurídica e contábil, com foco no atendimento à população.
Entre as iniciativas debatidas está o apoio aos moradores durante o período de declaração do Imposto de Renda, oferecendo orientação e suporte àqueles que necessitam de auxílio.
Um dos principais avanços anunciados é a implantação dos plantões de castração no município. A medida atende a uma demanda antiga da população e começa a sair do papel, com a previsão inicial de 500 castrações.
No entanto, a prefeitura informou que ainda não há previsão para o início dos serviços, e que os detalhes, como datas e formatos de atendimento, serão divulgados posteriormente.
O Executivo municipal destacou ainda que as parcerias com instituições de ensino contribuem para ampliar o acesso a serviços essenciais e reforçam o compromisso com políticas públicas voltadas ao bem-estar da população e à causa animal.