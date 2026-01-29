Assine
overlay
Início Sabará
GERAIS

Sabará intensifica fiscalização contra derramamento de chorume em caminhões

Veículos que estiverem em más condições serão autuados

Publicidade
Carregando...
RE
Redação
RE
Redação
Repórter
29/01/2026 14:00 - atualizado em 29/01/2026 15:41

compartilhe

SIGA
x
Fiscalizações serão contínuas e realizadas de forma surpresa
Fiscalizações serão contínuas e realizadas de forma surpresa crédito: Imagens: Redes Sociais/Reprodução

A Prefeitura de Sabará vai intensificar a fiscalização de caminhões da coleta de lixo para combater o derramamento de chorume nas vias do município. Nesta semana, o Executivo municipal realizou mais uma blitz na entrada e na saída do aterro sanitário, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Guarda Municipal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o prefeito Sargento Rodolfo, caminhões que estiverem em más condições serão autuados, já que a prática "coloca vidas em risco e causa graves danos ao meio ambiente". "Alguns meses atrás, a gente fez uma blitz para fiscalizar os caminhões de lixo. O problema diminuiu, mas não acabou", destacou. 

Durante a ação, foi identificado um caminhão com acúmulo de resíduos e líquido na área de armazenamento. O veículo foi autuado e precisou voltar para a sede da empresa, onde passou por uma limpeza. 

A prefeitura informou que as fiscalizações serão contínuas e realizadas de forma surpresa. "Essa fiscalização é constante. As equipes aqui de maneira periódica vão chegar de surpresa e vão fazer essa fiscalização aqui para que chegue a zero o derramamento do chorume", concluiu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A administração municipal reforça que caminhões em más condições serão autuados e que o combate ao derramamento de chorume é uma medida de proteção ao meio ambiente, à segurança da população e ao cumprimento da lei.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay