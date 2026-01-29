Sabará intensifica fiscalização contra derramamento de chorume em caminhões

A Prefeitura de Sabará vai intensificar a fiscalização de caminhões da coleta de lixo para combater o derramamento de chorume nas vias do município. Nesta semana, o Executivo municipal realizou mais uma blitz na entrada e na saída do aterro sanitário, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Guarda Municipal.

Segundo o prefeito Sargento Rodolfo, caminhões que estiverem em más condições serão autuados, já que a prática "coloca vidas em risco e causa graves danos ao meio ambiente". "Alguns meses atrás, a gente fez uma blitz para fiscalizar os caminhões de lixo. O problema diminuiu, mas não acabou", destacou.

Durante a ação, foi identificado um caminhão com acúmulo de resíduos e líquido na área de armazenamento. O veículo foi autuado e precisou voltar para a sede da empresa, onde passou por uma limpeza.

A prefeitura informou que as fiscalizações serão contínuas e realizadas de forma surpresa. "Essa fiscalização é constante. As equipes aqui de maneira periódica vão chegar de surpresa e vão fazer essa fiscalização aqui para que chegue a zero o derramamento do chorume", concluiu.

A administração municipal reforça que caminhões em más condições serão autuados e que o combate ao derramamento de chorume é uma medida de proteção ao meio ambiente, à segurança da população e ao cumprimento da lei.