Assine
overlay
Início Sabará
EDUCAÇÃO

Sabará reabre inscrições para vagas remanescentes da EJA

iniciativa é voltada a pessoas a partir dos 15 anos que

Publicidade
Carregando...
RE
Redação
RE
Redação
Repórter
28/01/2026 16:34

compartilhe

SIGA
x
Inscrições estão sendo realizadas em seis escolas da rede municipal
Inscrições estão sendo realizadas em seis escolas da rede municipal crédito: Imagem: Freepik/Reprodução

As escolas municipais de Sabará seguem com vagas remanescentes abertas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), oferecendo uma nova oportunidade para quem deseja retomar os estudos e concluir a educação básica. A iniciativa é voltada a pessoas a partir dos 15 anos que, por diferentes motivos, não conseguiram concluir o ensino fundamental e/ou o médio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As inscrições estão sendo realizadas em seis unidades da rede municipal de ensino, além da sede da Secretaria Municipal de Educação (SEMED). 

Os pontos de matrícula para a EJA em Sabará são:

  • Escola Municipal Edith de Assis Costa – Rua Diogo Álvares Correa, 675, Rosário I
  • Escola Municipal Profª Elza Soares – Rua Rio Grande do Sul, 81, Vila Rica
  • Escola Municipal Profª Irene Pinto – BR-381, 307, Borges
  • Escola Municipal Gabriela Leite Araújo – Rua Minas Novas, 290, Nossa Senhora de Fátima
  • Escola Municipal Padre Sebastião Tirino – Rua Marieta Machado, 1, Centro
  • Sede da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) – Rua Dom Pedro II, 223, Centro

Para garantir a vaga, os interessados devem comparecer a um dos locais levando a documentação necessária:

  • Documento de identificação com foto (RG ou Certidão de Nascimento)
  • Comprovante de residência atualizado (conta de luz, água ou correspondência oficial)
  • Comprovante de escolaridade (histórico ou declaração da última escola em que estudou)
  • Documento do responsável legal, caso o aluno tenha menos de 18 anos (RG do responsável)

A matrícula só será validada após a entrega desses documentos de forma presencial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Horários de atendimento para entrega da documentação:

  • Secretaria de Educação: 08h às 16h
  • Escolas: 18h30 às 20h30

Tópicos relacionados:

educacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay