Sabará reabre inscrições para vagas remanescentes da EJA
iniciativa é voltada a pessoas a partir dos 15 anos que
compartilheSIGA
As escolas municipais de Sabará seguem com vagas remanescentes abertas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), oferecendo uma nova oportunidade para quem deseja retomar os estudos e concluir a educação básica. A iniciativa é voltada a pessoas a partir dos 15 anos que, por diferentes motivos, não conseguiram concluir o ensino fundamental e/ou o médio.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
As inscrições estão sendo realizadas em seis unidades da rede municipal de ensino, além da sede da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).
Os pontos de matrícula para a EJA em Sabará são:
- Escola Municipal Edith de Assis Costa – Rua Diogo Álvares Correa, 675, Rosário I
- Escola Municipal Profª Elza Soares – Rua Rio Grande do Sul, 81, Vila Rica
- Escola Municipal Profª Irene Pinto – BR-381, 307, Borges
- Escola Municipal Gabriela Leite Araújo – Rua Minas Novas, 290, Nossa Senhora de Fátima
- Escola Municipal Padre Sebastião Tirino – Rua Marieta Machado, 1, Centro
- Sede da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) – Rua Dom Pedro II, 223, Centro
Para garantir a vaga, os interessados devem comparecer a um dos locais levando a documentação necessária:
- Documento de identificação com foto (RG ou Certidão de Nascimento)
- Comprovante de residência atualizado (conta de luz, água ou correspondência oficial)
- Comprovante de escolaridade (histórico ou declaração da última escola em que estudou)
- Documento do responsável legal, caso o aluno tenha menos de 18 anos (RG do responsável)
A matrícula só será validada após a entrega desses documentos de forma presencial.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Horários de atendimento para entrega da documentação:
- Secretaria de Educação: 08h às 16h
- Escolas: 18h30 às 20h30