Sabará reabre inscrições para vagas remanescentes da EJA

As escolas municipais de Sabará seguem com vagas remanescentes abertas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), oferecendo uma nova oportunidade para quem deseja retomar os estudos e concluir a educação básica. A iniciativa é voltada a pessoas a partir dos 15 anos que, por diferentes motivos, não conseguiram concluir o ensino fundamental e/ou o médio.

As inscrições estão sendo realizadas em seis unidades da rede municipal de ensino, além da sede da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

Os pontos de matrícula para a EJA em Sabará são:

Escola Municipal Edith de Assis Costa – Rua Diogo Álvares Correa, 675, Rosário I

Escola Municipal Profª Elza Soares – Rua Rio Grande do Sul, 81, Vila Rica

Escola Municipal Profª Irene Pinto – BR-381, 307, Borges

Escola Municipal Gabriela Leite Araújo – Rua Minas Novas, 290, Nossa Senhora de Fátima

Escola Municipal Padre Sebastião Tirino – Rua Marieta Machado, 1, Centro

Sede da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) – Rua Dom Pedro II, 223, Centro

Para garantir a vaga, os interessados devem comparecer a um dos locais levando a documentação necessária:

Documento de identificação com foto (RG ou Certidão de Nascimento)

Comprovante de residência atualizado (conta de luz, água ou correspondência oficial)

Comprovante de escolaridade (histórico ou declaração da última escola em que estudou)

Documento do responsável legal, caso o aluno tenha menos de 18 anos (RG do responsável)

A matrícula só será validada após a entrega desses documentos de forma presencial.

Horários de atendimento para entrega da documentação: