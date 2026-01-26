Projeto Férias no Bosque oferece programação gratuita para crianças

Entre os dias 26 e 30 de janeiro, o Bosque Municipal Alfredo Machado, em Sabará, será palco de mais uma edição do projeto Férias no Bosque, iniciativa que propõe unir lazer, educação ambiental e contato com a natureza durante o período de férias escolares. As atividades são gratuitas e voltadas exclusivamente para crianças. As inscrições deverão ser feitas através do link: CLIQUE AQUI.

Ao longo de cinco dias, o espaço será transformado em um ambiente de aprendizado e recreação, com uma programação diversificada que inclui teatro educativo com a equipe de Zoonoses, oficinas de plantio e pintura, além de brincadeiras recreativas. A proposta é estimular, de forma lúdica, a consciência ambiental e o convívio com o meio ambiente.

O projeto contará com dez turmas, cada uma com até 60 participantes, divididas entre os turnos da manhã, das 8h30 às 11h30, e da tarde, das 13h30 às 16h30. Cada criança poderá se inscrever em apenas uma turma.

Além das atividades educativas, o evento também terá atrações recreativas, como pipoca, algodão-doce, pula-pula e brinquedos infláveis. A orientação é que as crianças compareçam com roupas confortáveis, tênis e agasalho.

Durante a realização do projeto, o Bosque Municipal Alfredo Machado, localizado na avenida Prefeito Serafim Motta Barros, nº 97, no Centro, ficará fechado ao público em geral, sendo utilizado exclusivamente para as ações das turmas inscritas. Em caso de chuva, a programação será cancelada.