Moradores de Ravena podem ficar sem água nesta segunda-feira
Abastecimento poderá apresentar intermitência devido a uma manutenção da Copasa
compartilheSIGA
Moradores de Ravena, distrito de Sabará, podem ficar sem água nesta segunda-feira (19), devido a uma manutenção operacional emergencial da Copasa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a companhia, a previsão é que a manutenção seja concluída na manhã desta terça-feira (20), e a normalização do abastecimento ocorra de forma gradativa a partir do final da manhã do mesmo dia.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A Copasa destaca que imóveis que imóveis que possuem caixa d'água podem não sofrer impactos e reforça a importância do uso racional da água.