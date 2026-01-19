Assine
Moradores de Ravena podem ficar sem água nesta segunda-feira

Abastecimento poderá apresentar intermitência devido a uma manutenção da Copasa

Redação
Redação
Repórter
19/01/2026 16:00 - atualizado em 19/01/2026 20:26

Copasa reforça o uso racional da água
Copasa reforça o uso racional da água crédito: Imagem: Agência Brasil/Divulgação

Moradores de Ravena, distrito de Sabará, podem ficar sem água nesta segunda-feira (19), devido a uma manutenção operacional emergencial da Copasa. 

Segundo a companhia, a previsão é que a manutenção seja concluída na manhã desta terça-feira (20), e a normalização do abastecimento ocorra de forma gradativa a partir do final da manhã do mesmo dia. 

A Copasa destaca que imóveis que imóveis que possuem caixa d'água podem não sofrer impactos e reforça a importância do uso racional da água. 

