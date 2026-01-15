Sabará vai sediar Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Grande BH

Sabará será o centro das discussões sobre inovação e tecnologia aplicada à gestão pública na Região Metropolitana de Belo Horizonte. No dia 26 de fevereiro, o município sedia o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da RMBH, evento que reúne gestores públicos interessados em soluções que contribuam para a modernização dos serviços municipais.

A programação acontece das 8h às 17h, na Playfest, no bairro Santo Antônio (Roça Grande). O encontro é promovido pela Rede Cidade Digital, em parceria com a Prefeitura de Sabará, e tem como foco a troca de experiências e o acesso a ferramentas tecnológicas voltadas ao desenvolvimento das cidades.

Voltado principalmente para municípios de pequeno e médio porte, o fórum se consolidou como um espaço regional de diálogo sobre o uso da tecnologia para melhorar a gestão pública, ampliar a eficiência dos serviços e impulsionar o desenvolvimento socioeconômico. A proposta é apresentar caminhos práticos para a transformação digital, aproximando a administração pública da realidade dos cidadãos.

Entre os temas abordados estão a digitalização de serviços, a modernização de processos internos das prefeituras e a aplicação de ferramentas tecnológicas em áreas como saúde, educação, segurança, energia e gestão pública.

Um dos destaques da agenda será o painel “Sabará Inteligente”, com participação do prefeito Sargento Rodolfo, reforçando o papel do município no debate regional sobre inovação e tecnologia no setor público.

As inscrições para o fórum são gratuitas e devem ser feitas online. O evento é voltado a prefeitos, gestores, secretários e servidores públicos interessados em conhecer soluções tecnológicas e experiências que vêm sendo aplicadas para modernizar a gestão pública e impulsionar o desenvolvimento das cidades da Grande BH.

Serviço

Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da RMBH

Data: 26 de fevereiro

Horário: das 8h às 17h

Local: Playfest – Avenida Dr. Henrique de Melo, 245, bairro Santo Antônio (Roca Grande), em Sabará

Inscrições: gratuitas pelo Sympla