Assine
overlay
Início Sabará
PROGRAMAÇÃO

Inscrições do Festival de Férias de Sabará vão até esta terça-feira

Programação começa na próxima segunda-feira (19), com modalidades para todas as idades

Publicidade
Carregando...
RE
Redação
RE
Redação
Repórter
13/01/2026 14:00 - atualizado em 13/01/2026 21:23

compartilhe

SIGA
x
Imagem Ilustrativa
Imagem Ilustrativa crédito: Imagem: Freepik/Divulgação

Esta terça-feira (13) é o último dia para os interessados em se inscrever no Festival Municipal de Férias de Sabará de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A programação começa na próxima segunda-feira (19) e promete movimentar as férias com muita "emoção, inovação e alegria". 

Serão várias modalidades para todas as idades, incluindo:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • Basquete;
  • Futebol;
  • Futsal;
  • Handebol;
  • Vôlei.

As inscrições podem ser feitas neste link até às 17h desta terça. 

Tópicos relacionados:

inscricoe

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay