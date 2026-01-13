Inscrições do Festival de Férias de Sabará vão até esta terça-feira
Programação começa na próxima segunda-feira (19), com modalidades para todas as idades
Esta terça-feira (13) é o último dia para os interessados em se inscrever no Festival Municipal de Férias de Sabará de 2026.
A programação começa na próxima segunda-feira (19) e promete movimentar as férias com muita "emoção, inovação e alegria".
Serão várias modalidades para todas as idades, incluindo:
- Basquete;
- Futebol;
- Futsal;
- Handebol;
- Vôlei.
As inscrições podem ser feitas neste link até às 17h desta terça.