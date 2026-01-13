Sabará inicia entregas do programa 'Leite Para a Primeira Infância'

A Prefeitura de Sabará iniciou, nesta terça-feira (13), as primeiras entregas do programa "Leite Para a Primeira Infância", que vai beneficiar cerca de 2.000 famílias e 2.300 crianças.

O projeto é uma parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, que visa fortalecer o cuidado com as crianças de Sabará desde os primeiros anos de vida.

A prioridade é atender famílias inscritas no Cadastro Único, com renda per capita de até R$ 209 e mãe solos. Por isso, o Executivo reforça a importância de manter o cadastro atualizado.

Confira todos os critérios para receber o benefício:

Estar no CadUnico (atualizado);

Ter renda per capita até R$218,00;

Ter crianças de 02 a 06 anos de idade;

Prioridade para mães solos.

Os bairros comtemplados estão sendo divulgados na página oficial @social.sabara.