Sabará inicia entregas do programa 'Leite Para a Primeira Infância'
Iniciativa deve beneficiar cerca de 2.300 crianças do município
compartilheSIGA
A Prefeitura de Sabará iniciou, nesta terça-feira (13), as primeiras entregas do programa "Leite Para a Primeira Infância", que vai beneficiar cerca de 2.000 famílias e 2.300 crianças.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O projeto é uma parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, que visa fortalecer o cuidado com as crianças de Sabará desde os primeiros anos de vida.
A prioridade é atender famílias inscritas no Cadastro Único, com renda per capita de até R$ 209 e mãe solos. Por isso, o Executivo reforça a importância de manter o cadastro atualizado.
Confira todos os critérios para receber o benefício:
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- Estar no CadUnico (atualizado);
- Ter renda per capita até R$218,00;
- Ter crianças de 02 a 06 anos de idade;
- Prioridade para mães solos.
Os bairros comtemplados estão sendo divulgados na página oficial @social.sabara.