Sabará inicia entregas do programa 'Leite Para a Primeira Infância'

Iniciativa deve beneficiar cerca de 2.300 crianças do município

Redação
Redação
Repórter
13/01/2026 19:00 - atualizado em 13/01/2026 21:00

Entregas já foram feitas em Ravena e no Borba Gato
Entregas já foram feitas em Ravena e no Borba Gato crédito: Imagem: Prefeitura de Sabará/Divulgação

A Prefeitura de Sabará iniciou, nesta terça-feira (13), as primeiras entregas do programa "Leite Para a Primeira Infância", que vai beneficiar cerca de 2.000 famílias e 2.300 crianças. 

O projeto é uma parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, que visa fortalecer o cuidado com as crianças de Sabará desde os primeiros anos de vida.

A prioridade é atender famílias inscritas no Cadastro Único, com renda per capita de até R$ 209 e mãe solos. Por isso, o Executivo reforça a importância de manter o cadastro atualizado. 

Confira todos os critérios para receber o benefício:

  • Estar no CadUnico (atualizado);
  • Ter renda per capita até R$218,00;
  • Ter crianças de 02 a 06 anos de idade;
  • Prioridade para mães solos.

Os bairros comtemplados estão sendo divulgados na página oficial @social.sabara

