EDUCAÇÃO

Férias: unidades da rede municipal de ensino funcionam em horário reduzido

Atendimento nas escolas municipais será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h

09/01/2026 16:00

A Secretaria Municipal de Educação informou que, em razão do período de férias escolares, as unidades da rede municipal de ensino vão funcionar em escala reduzida ao longo do mês de janeiro.

De acordo com o comunicado, o atendimento nas escolas municipais será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. A medida vale para todas as unidades da rede e tem como objetivo adequar o funcionamento ao período de recesso escolar.

Para esclarecimento de dúvidas ou obtenção de informações adicionais, a orientação é que pais, responsáveis e demais membros da comunidade escolar entrem em contato diretamente com a unidade de ensino de referência. 

A secretaria publicou uma lista com os números de cada unidade, confira: 

