Sabará tem mutirão de empregos para a área de construção civil

A Prefeitura de Sabará, em parceria com a Direcional Engenharia, oferece diversas oportunidades de emprego para profissionais da construção civil, com seleção presencial marcada para a próxima segunda-feira (12), de 8h às 12h, na rua Mariana, 61, no bairro Nações Unidas.

As oportunidades são destinadas a profissionais com e sem experiência, sem necessidade de formação. Os interessados devem comparecer ao local no horário indicado, levando documentos pessoais e currículo.

Confira as vagas e salários oferecidos:

Servente – sem exigência de experiência

Salário: R$ 1.766,60

Bombeiro hidráulico – com experiência

Salário: R$ 2.631,20

Montador de estruturas metálicas – com experiência

Salário: R$ 2.631,20

Pedreiro – com experiência

Salário: R$ 2.631,20

Carpinteiro – com experiência

Salário: R$ 2.631,20

Eletricista – com experiência

Salário: R$ 2.631,20

Armador – com experiência

Salário: R$ 2.631,20

Além da remuneração, a empresa oferece um pacote completo de benefícios:

Cesta básica de 40 kg;

Assistência médica e odontológica nas regionais, com atendimento pelo SECONCI;

Seguro de vida conforme convenção coletiva;

Vale-transporte ou vale-combustível;

Prêmio por produção;

Plano de carreira;

Programas internos de desenvolvimento e capacitação.

Serviço

Mutirão de Empregos Sabará