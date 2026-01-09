Sabará tem mutirão de empregos para a área de construção civil
Mutirão será na próxima segunda-feira (12), no bairro Nações Unidas
A Prefeitura de Sabará, em parceria com a Direcional Engenharia, oferece diversas oportunidades de emprego para profissionais da construção civil, com seleção presencial marcada para a próxima segunda-feira (12), de 8h às 12h, na rua Mariana, 61, no bairro Nações Unidas.
As oportunidades são destinadas a profissionais com e sem experiência, sem necessidade de formação. Os interessados devem comparecer ao local no horário indicado, levando documentos pessoais e currículo.
- Salário: R$ 1.766,60
- Salário: R$ 2.631,20
- Salário: R$ 2.631,20
- Salário: R$ 2.631,20
- Salário: R$ 2.631,20
- Salário: R$ 2.631,20
- Salário: R$ 2.631,20
-
Cesta básica de 40 kg;
-
Assistência médica e odontológica nas regionais, com atendimento pelo SECONCI;
-
Seguro de vida conforme convenção coletiva;
-
Vale-transporte ou vale-combustível;
-
Prêmio por produção;
-
Plano de carreira;
-
Programas internos de desenvolvimento e capacitação.
Serviço
Mutirão de Empregos Sabará
- Quando: Segunda-feira (12)
- Horário: de 8h às 12h
- Endereço: Rua Mariana, 61 - bairro Nações Unidas