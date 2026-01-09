Assine
Sabará tem mutirão de empregos para a área de construção civil

Mutirão será na próxima segunda-feira (12), no bairro Nações Unidas

Redação
Redação
Repórter
09/01/2026 14:30

Ação será de 9h às 12h
Ação ocorrerá de 9h às 12h crédito: Imagem: Freepik/Divulgação

A Prefeitura de Sabará, em parceria com a Direcional Engenharia, oferece diversas oportunidades de emprego para profissionais da construção civil, com seleção presencial marcada para a próxima segunda-feira (12), de 8h às 12h, na rua Mariana, 61, no bairro Nações Unidas.

As oportunidades são destinadas a profissionais com e sem experiência, sem necessidade de formação. Os interessados devem comparecer ao local no horário indicado, levando documentos pessoais e currículo.

Confira as vagas e salários oferecidos:
Servente – sem exigência de experiência
  • Salário: R$ 1.766,60
Bombeiro hidráulico – com experiência
  • Salário: R$ 2.631,20
Montador de estruturas metálicas – com experiência
  • Salário: R$ 2.631,20
Pedreiro – com experiência
  • Salário: R$ 2.631,20
Carpinteiro – com experiência
  • Salário: R$ 2.631,20
Eletricista – com experiência
  • Salário: R$ 2.631,20
Armador – com experiência
  • Salário: R$ 2.631,20
Além da remuneração, a empresa oferece um pacote completo de benefícios:
  • Cesta básica de 40 kg;
  • Assistência médica e odontológica nas regionais, com atendimento pelo SECONCI;
  • Seguro de vida conforme convenção coletiva;
  • Vale-transporte ou vale-combustível;
  • Prêmio por produção;
  • Plano de carreira;
  • Programas internos de desenvolvimento e capacitação.

Serviço

Mutirão de Empregos Sabará

  • Quando: Segunda-feira (12)
  • Horário: de 8h às 12h
  • Endereço: Rua Mariana, 61 - bairro Nações Unidas

