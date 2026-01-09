Prefeito anuncia início de obras para recuperar pista no bairro Alvorada

A Prefeitura de Sabará dará início às obras para recuperação de um trecho da pista no bairro Alvorada, onde foi identificado um afundamento no asfalto. A informação foi divulgada pelo chefe do Executivo, Sargento Rodolfo, nas redes sociais.

O problema começou a ser resolvido após o fim do período mais intenso de chuvas, que havia atrasado o cronograma de intervenções.

O local já está devidamente sinalizado e houve estreitamento da via para garantir a segurança de motoristas, pedestres e trabalhadores. Equipes do departamento responsável pelas obras devem atuar nos próximos dias para a correção definitiva do dano na pista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A orientação é para que condutores redobrem a atenção ao passar pelo trecho, respeitem a sinalização instalada e, se possível, busquem rotas alternativas durante o período de execução dos serviços. A prefeitura reforça que as medidas são necessárias para evitar riscos e garantir a segurança viária na região.