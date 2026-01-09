Assine
overlay
Início Sabará
CIDADES

Prefeito anuncia início de obras para recuperar pista no bairro Alvorada

Motoristas devem redobrar a atenção nos próximos dias

Publicidade
Carregando...
RE
Redação
RE
Redação
Repórter
09/01/2026 12:37 - atualizado em 09/01/2026 12:49

compartilhe

SIGA
x
Local foi devidamente sinalizado
Local foi devidamente sinalizado crédito: Imagem: Instagram @sargentorodolfooficial/Reprodução

A Prefeitura de Sabará dará início às obras para recuperação de um trecho da pista no bairro Alvorada, onde foi identificado um afundamento no asfalto. A informação foi divulgada pelo chefe do Executivo, Sargento Rodolfo, nas redes sociais. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O problema começou a ser resolvido após o fim do período mais intenso de chuvas, que havia atrasado o cronograma de intervenções.

O local já está devidamente sinalizado e houve estreitamento da via para garantir a segurança de motoristas, pedestres e trabalhadores. Equipes do departamento responsável pelas obras devem atuar nos próximos dias para a correção definitiva do dano na pista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A orientação é para que condutores redobrem a atenção ao passar pelo trecho, respeitem a sinalização instalada e, se possível, busquem rotas alternativas durante o período de execução dos serviços. A prefeitura reforça que as medidas são necessárias para evitar riscos e garantir a segurança viária na região.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay